В Огайо арестовали порноактрису Сторми Дэниэлс. Она рассказывала о романе с Трампом

Media playback is unsupported on your device Полицейские конвоируют Дэниэлс в изолятор временного содержания

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс, которая оказалась втянута в скандал с участием Дональда Трампа, была задержана в стрип-клубе Sirens города Колумбус, штат Огайо.

Ее арестовали за то, что она позволила клиенту заведения потрогать себя на сцене, но в этом не было сексуального подтекста, написал в "Твиттере" ее адвокат Майкл Авенатти. Актриса внесла залог.

Авенатти заявил, что Дэниэлс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, отрицает все предъявляемые обвинения.

Имя порноактрисы попало в СМИ после того, как она заявила, что в 2006 году у нее была связь с Дональдом Трампом. Трамп и его адвокаты это категорически отрицают. Адвокат заявил, что арест Дэниэлс был подстроен, и он политически мотивирован.

На сайте окружного муниципального суда округа Франклин сообщается, что Дэниэлс внесла 6054 долларов в качестве залога, и в пятницу ей будут предъявлены официальные обвинения.

Правообладатель иллюстрации Franklin County Sheriff's Office Image caption Окружной муниципальный суд округа Франклин предоставил фото арестованной

Адвокат актрисы написал в "Твиттере", что его подзащитная выступала с одной и той же программой по всей стране в общей сложности почти в 100 заведениях. Никаких претензий до сих пор не былдо.

Авенатти отметил, что его клиентка будет отрицать все три предъявляемые обвинения. Также от лица Дэниэлс он объявил, что она не сможет принять участие в запланированном на 12 июля шоу.

"Я приношу глубочайшие извинения своим фанатам в Колумбусе", - говорится в сообщении.

Пропустить Twitter пост , автор: @MichaelAvenatti Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 июля 2018 г.

Только что узнал, что мой клиент Сторми Дэниэлс была арестована в Колумбусе, штат Огайо, во время шоу, с которым она выступала по всей стране, показав его почти в 100 стрип-клубах. Арест был подстроен и имеет политическую мотивацию. От него так и разит безысходностью. Мы будем бороться со всеми сфальсифицированными обвинениями.

В шате Огайо действует закон, который запрещает кому-либо трогать голого или полуголого танцора или танцовщицу. Запрет не распространяется лишь на родственников артиста.

В июне клуб Sirens объявил в "Твиттере", что Дэниэлс появится в заведении со своей программой 11 и 12 июля. На просьбу прокомментировать ситуацию в клубе ответили отказом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дэниэлс утверждает, что у нее была сексуальная связь с Трампом

Дэниэлс утверждает, что ей заплатили 130 тысяч долларов незадолго до президентских выборов 2016 года, чтобы она не рассказывала о предполагаемой сексуальной связи с Трампом. В середине февраля адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил порнозвезде эту сумму из своего кармана в 2016 году.

Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом. Трамп утверждает, что связи не было.

Затем бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, присоединившийся к команде юрисконсультов президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп лично вернул Коэну всю заплаченную им сумму.

Актриса также пытается добиться расторжения соглашения о неразглашении информации. Ранее она обратилась в суд из-за дискредитирующего "твита" президента. Трамп отрицает все обвинения актрисы.