Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В центре города был поднят сирийский флаг

Сирийские правительственные силы с боями заняли город Дараа, с которого началось восстание против режима Башара Асада.

Силы Асада вошли в город при поддержке российской военной полиции и водрузили на площади города флаг страны, сообщают сирийские СМИ.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что достигнуто соглашение об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах Дараа, сообщает РИА Новости.

Появилась информация, что силы оппозиции согласились сложить оружие и сдаться при условии амнистии или возможности получить коридор, чтобы уйти на север страны, где находятся очаги сопротивления оппозиции. С 19 июня, когда началось наступление на город, правительственные войска взяли под свой контроль обширную территорию вокруг Дараа.

По данным ООН, из-за боев 234 тысяч человек стали беженцами, причем 70% из них укрылись в соседней провинции Кунейтра, которая находится рядом с занятыми Израилем Голанскими высотами.

Десятки тысяч беженцев, находившихся на границе с Иорданией, вернулись в свои дома после того, как в в начале июля силы оппозиции в окрестностях Дараа согласились сложить оружие и перейти под контроль Дамаска.

Почему переход власти в Дараа имеет большое значение?

Город имеет большое стратегическое и символическое значение. Это важный провинциальный населенный пункт, он расположен в непосредственной близости от основного пограничного пункта пропуска с Иорданией. Также именно здесь в 2011 году началось восстание против режима Асада.

Протесты начались после того, как власти арестовали и пытали нескольких подростков, которые нанесли антиправительственные надписи на стену школы. Это происходило на фоне революций в соседних странах, которые получили название "Арабская весна".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первые протесты против режима Асада начались в Дараа в начале 2011 года

После того, как правительство применило огнестрельное оружие против демонстрантов, по всей стране начались протесты с требованием к Асаду уйти в отставку.

Протесты становились все обширнее, а методы борьбы с ними все жестче. Силы оппозиции взяли в руки оружие - сначала для обороны, а затем для взятия под контроль территорий страны. В результате начавшейся затем гражданской войны погибли более 350 тыс. человек, 11 млн человек стали беженцами.

Почему вооруженная оппозиция сдалась в Дараа?

На юго-западе Сирии последний год было относительно спокойно, что стало результатом соглашения о деэскалации, к разработке которого приложили руку США и Иордания, поддерживающие оппозицию, и Россия - союзник режима Асада.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Россия принимает участие в переговорах между сирийскими властями и оппозицией

Но, одержав весной 2018 года победу над оппозицией в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, Асад решил взять под полный контроль все остальные территории.

Правительственные силы и военные из стран-союзников, поддерживаемые российской авиацией, начали наступление три недели назад и быстро продвинулись вглубь территории оппозиции.

Интенсивные артобстрелы и ракетные удары ослабили силы вооруженной оппозиции. При этом США не оказывали им военную поддержку.

Когда власти Иордании и Израиля отказались открыть свои границы для смотен тысяч беженцев беженцев, ООН предупредила о грядущем гуманитарном кризисе. Организация сообщила, что условия жизни в лагерях ужасные, многие живут под открытым небом без продовольствия и воды.