Netflix впервые лидирует по числу номинаций премии "Эмми"

  • 13 июля 2018
Игра престолов Правообладатель иллюстрации HBO
Image caption "Игра престолов" лидирует по числу номинаций среди сериалов и шоу

Объявлены номинанты американской телевизионной премии "Эмми" этого года. В этот раз пальму первенства по числу номинаций у канала HBO перехватил Netflix.

Всего у онлайн-кинотеатра 112 номинаций, тогда как у HBO их 108.

Впервые за 18 лет HBO не является лидером по этому показателю. Кроме того, впервые на первом месте онлайн-кинотеатр.

Правообладатель иллюстрации MGM
Image caption В число номинантов вновь попала Элизабет Мосс, сыгравшая в "Рассказе служанки"

Юбилейная 70 церемония вручения "Эмми" состоится 17 сентября в Театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе. Вести ее доверили актерам программы Saturday Night Live Колину Джосту и Майклу Че.

Среди программ и сериалов на первом месте с 22 номинациями сериал "Игра престолов". В прошлом году популярная сага на "Эмми" претендовать не могла. На втором и третьем месте - "Мир дикого запада" и Saturday Night Live. Сериал и шоу получили по 21 номинации.

Правообладатель иллюстрации Axelle/Bauer-Griffin
Image caption Летиша Райт, сыгравшая в "Черной пантере", была номинирована на премию за роль в эпизоде сериала "Черное зеркало"

В 2017 году сериал "Рассказ служанки" победил в самых престижных номинациях. Сериал снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".

Некоторые основные номинации:

Лучшая актриса драматического сериала:

  • Сандра О - "Убивая Еву"
  • Кери Рассел - "Американцы"
  • Татьяна Маслани - "Темное дитя"
  • Клэр Фой - "Корона"
  • Эван Рэйчел Вуд - "Мир Дикого запада"
  • Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"

Лучший актер драматического сериала:

  • Джейсон Бейтман - "Озарк"
  • Мэттью Риз - "Американцы"
  • Майло Вентимилья - "Это мы"
  • Стерлинг Браун - "Это мы"
  • Эд Харрис - "Мир Дикого запада"
  • Джеффри Райт - "Мир Дикого запада"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

  • Сара Полсон - "Американская история ужасов: Культ"
  • Мишель Докери - "Забытые Богом"
  • Эди Фалко - "Закон и порядок: Настоящее преступление"
  • Реджина Кинг - "Семь секунд"
  • Джессика Бил - "Грешница"
  • Лора Дерн - "Рассказ"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

  • Антонио Бандерас - "Гений"
  • Даррен Крисс - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
  • Бенедикт Камбербэтч - "Патрик Мелроуз"
  • Джефф Дэниэлс - "Призрачная башня"
  • Джон Ледженд - "Иисус Христос - Суперзвезда. Live in Concert"
  • Роберт Дейли - USS Каллистер (сериал "Черное зеркало")

Лучший драматический сериал:

  • "Американцы"
  • "Корона"
  • "Игра престолов"
  • "Рассказ служанки"
  • "Очень странные дела"
  • "Это мы"
  • "Мир Дикого Запада"
Правообладатель иллюстрации Netflix
Image caption У сериала "Корона" производства Netflix 13 номинаций

Похожие темы

Новости по теме