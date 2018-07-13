Правообладатель иллюстрации HBO Image caption "Игра престолов" лидирует по числу номинаций среди сериалов и шоу

Объявлены номинанты американской телевизионной премии "Эмми" этого года. В этот раз пальму первенства по числу номинаций у канала HBO перехватил Netflix.

Всего у онлайн-кинотеатра 112 номинаций, тогда как у HBO их 108.

Впервые за 18 лет HBO не является лидером по этому показателю. Кроме того, впервые на первом месте онлайн-кинотеатр.

Правообладатель иллюстрации MGM Image caption В число номинантов вновь попала Элизабет Мосс, сыгравшая в "Рассказе служанки"

Юбилейная 70 церемония вручения "Эмми" состоится 17 сентября в Театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе. Вести ее доверили актерам программы Saturday Night Live Колину Джосту и Майклу Че.

Среди программ и сериалов на первом месте с 22 номинациями сериал "Игра престолов". В прошлом году популярная сага на "Эмми" претендовать не могла. На втором и третьем месте - "Мир дикого запада" и Saturday Night Live. Сериал и шоу получили по 21 номинации.

Правообладатель иллюстрации Axelle/Bauer-Griffin Image caption Летиша Райт, сыгравшая в "Черной пантере", была номинирована на премию за роль в эпизоде сериала "Черное зеркало"

В 2017 году сериал "Рассказ служанки" победил в самых престижных номинациях. Сериал снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".

Некоторые основные номинации:

Лучшая актриса драматического сериала:

Сандра О - "Убивая Еву"

Кери Рассел - "Американцы"

Татьяна Маслани - "Темное дитя"

Клэр Фой - "Корона"

Эван Рэйчел Вуд - "Мир Дикого запада"

Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"

Лучший актер драматического сериала:

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Мэттью Риз - "Американцы"

Майло Вентимилья - "Это мы"

Стерлинг Браун - "Это мы"

Эд Харрис - "Мир Дикого запада"

Джеффри Райт - "Мир Дикого запада"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Сара Полсон - "Американская история ужасов: Культ"

Мишель Докери - "Забытые Богом"

Эди Фалко - "Закон и порядок: Настоящее преступление"

Реджина Кинг - "Семь секунд"

Джессика Бил - "Грешница"

Лора Дерн - "Рассказ"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Антонио Бандерас - "Гений"

Даррен Крисс - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"

Бенедикт Камбербэтч - "Патрик Мелроуз"

Джефф Дэниэлс - "Призрачная башня"

Джон Ледженд - "Иисус Христос - Суперзвезда. Live in Concert"

Роберт Дейли - USS Каллистер (сериал "Черное зеркало")

Лучший драматический сериал:

"Американцы"

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

"Это мы"

"Мир Дикого Запада"