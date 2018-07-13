Пресса Британии: чем Лондон встречает Трампа?

В обзоре британской прессы:

Добро пожаловать, или вас здесь не ждали

Визит Дональда Трампа в Великобританию и та оценка, которую он дает планам Терезы Мэй по брекситу и шансам на заключение договора о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном, трактуются в британской прессе совсем не однозначно.

"Дональд Трамп утверждает, что Британия любит его, - пишет в заголовке редакционной статьи Guardian, но мы его НЕ любим, мы его сюда не звали".

За многие годы в Британию приезжали разные американские президенты, политика которых была деструктивной, с которыми мы не соглашались, и присутствие которых здесь было трудно оправдать.

Но Трамп - это особый случай, полагает Guardian. Он уникален в своем эгоистическом неуважении к международному порядку, бессовестном неприятии правды и открытом стремлении причинить вред таким европейским державам как наша страна.

В защиту этого визита порой говорят, что поддержание диалога с пользующимися дурной репутацией и даже брутальными лидерами, точку зрения которых мы не разделяем - в стратегических интересах Британии.

И это правда. Но президент США - это ведь наш союзник? Ведь с ним, как нас уверяют, у нас особые отношения? Ведь мы разделяем общие демократические ценности?

Учитывая ту угрозу либеральным ценностям и порядку, которую Трамп представлял с самого момента его избрания, его следовало приглашать к нам в страну только после выдержанной паузы, - считает газета.

К сожалению, отмечает Guardian, Тереза Мэй поспешила, бросившись в Вашингтон в начале 2017 года с приглашением, которое выставило нас в свете государства-вассала США. Наверняка она сама осознала свою ошибку и на досуге сожалеет об этом.

Совсем по-иному расценивает этот визит Daily Telegraph.

Этот визит очень полезен, нравится это участникам протестов или нет, считает газета, поскольку напоминает нам, что будущее процветание Британии не стоит привязывать к континенту, экономическое значение которого снижается, и где многие страны не готовы платить даже за свою безопасность.

Будущее - за Америкой, странами Содружества и развивающимися странами, где может развернуться британский бизнес с его низкими налогами и малой зарегулированностью.

Особые отношения, о которых с энтузиазмом говорил Трамп, демонстрируют, как далеко простирается влияние Великобритании и ее послужной список верховенства закона и благосостояния. Ведь Британия всегда была глобальной державой.

Между Сциллой и Харибдой: куда ведет страну Тереза Мэй?

После прочтения редакционных статей в Daily Telegraph и Guardian и уничижительных замечаний Трампа, у читателей может возникнуть законный вопрос: так все же хорош или плох черновик предложений по "брекситу", разработанный правительством Терезы Мэй?

Ответ на этот вопрос с большой долей объективности предлагает в собственной редакционной статье Times.

"Несмотря на ряд серьезных упущений, правительственный план строительства новых отношений с ЕС сочетает ограничение экономического ущерба с уважительным отношением к результатам референдума", - пишет газета.

Действительно, в своей букве проект содержит намерение сохранить за Британией контроль над финансами, законами и границами, однако по духу он значительно отступает от максималистских устремлений сторонников "брексита", что уже привело к отставке двух ярких представителей этого движения - Джонсона и Дэвиса.

Разумеется, приемлемый "брексит" невозможен без трудных переговоров с соратниками по партии и представителями ЕС. Тереза Мэй еще столкнется с яростной оппозицией парламентариев, по мнению которых она делает слишком много уступок ЕС и не задействует все имеющиеся в ее распоряжении рычаги давления на Евросоюз.

И все же, пишет газета, несмотря на все свои недостатки, новый план имеет одно неоспоримое преимущество: он прокладывает путь между двумя крайностями: полным разрывом Британии с ЕС и отменой "брексита".

Потому что эти крайности означали бы либо экономическую катастрофу, либо крах британской политической культуры.

Вот по этой причине, уверена газета, представители всех партий просто обязаны поддержать Терезу Мэй.

Да, премьер-министр ошибалась , постепенно теряя парламентское большинство, и все же она еще может оставить за Британией такое место в мировой системе, которое обеспечит ей процветание и сохранит ее репутацию.

Нет визы? Не проблема! Куплю скромный уголок… за 45 млн

Российский магнат Роман Абрамович, который после покупки футбольного клуба "Челси" в 2003 году большую часть времени проводил в Лондоне, столкнулся с неожиданной проблемой: ухудшение отношений между Британией и Россией привело к тому, что ему задержали выдачу инвесторской визы.

Но, как пишет Times, иммиграционные проблемы и нестабильность рынка недвижимости в Британии не помешали Роману недавно приобрести пентхаус с круговым обзором и видом на Темзу у Стэмфордского моста за 45 миллионов долларов.

Ну и что? Трижды женатый отец семерых детей, состояние которого оценивается в 13 с лишним миллиардов долларов, может себе такое позволить, зачем же стесняться своего богатства?

А вот по словам Илона Маска, ярлык "миллиардер" унизителен для человека. Изобретатель и предприниматель обиделся на СМИ, заявив, что это слово, по крайней мере применительно к нему, неизменно употребляется в уничижительном смысле, и что пока его компания не достигла определенного размаха, его никто не смел так называть.

Но, как пишет в редакционной статье Times, миллиардеры должны уметь держать удар, на то они и миллиардеры.

Да, жизнь порой бывает несправедлива к неестественно богатым людям: над тем же Абрамовичем, к примеру, много потешались из-за его личной подводной лодки. Но разве он виноват, что она входила в комплект его яхты "Эклипс"?

Теперь смеются над Илоном Маском, который сконструировал, построил и доставил в Таиланд миниатюрную субмарину на случай, если она понадобится в спасении детей из затопленной пещеры.

Но субмарина не пригодилась, обошлись без нее, зато злые языки сразу предположили, что Маск таким образом хотел сделать себе рекламу, и уж лучше бы он просто выделил средства на спасательную операцию.

"Я по-прежнему занимаюсь наукой и производством, - пишет Маск. - я создал 50 тысяч рабочих мест и еще 250 тысяч поддерживаю косвенно, я кормлю 500 тысяч семей".

Мы поняли, замечает Times. Изобретатель, инженер, создатель рабочих мест, кормилец. И вдобавок - миллиардер.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com