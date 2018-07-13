Может ли Путин помиловать Олега Сенцова по просьбе матери?

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Мать режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Пресс-секретарь Путина уже пообещал, что обращение будет рассмотрено. Но можно ли помиловать осужденного по просьбе другого человека?

Прошение Людмилы Сенцовой к президенту России было опубликовано утром в пятницу на сайтах радиостанции "Эхо Москвы" и "Громадского телевидения".

"Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой. Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал", - говорится в прошении.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не терять его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - пишет мать режиссера.

По данным "Громадского ТВ", ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращение матери Сенцова пока не получали.

"Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу", - заявил Песков.

Может ли Путин теперь помиловать Сенцова: де юре

Согласно конституции, президент не ограничен в своем праве помиловать любого осужденного. Однако в статье 86 уголовно-исполнительного кодекса о процедуре помилования говорится только, что "осужденный вправе обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании".

Там также указано, что подавать прошение нужно через администрацию учреждения, исполняющего наказания. О подаче прошений родственниками или другими людьми в кодексе нет ни слова.

Дальнейший путь прошения регламентируется специальной инструкцией министерства юстиции: документ направляется сначала в местные органы уголовно-исполнительной системы, затем попадает в комиссию по помилованию, потом к губернатору региона, а уже затем - в администрацию президента.

Таким образом, официально считать письмо матери режиссера прошением о помиловании нельзя. Сам Сенцов просить о помиловании отказался.

Может ли Путин теперь помиловать Сенцова: де факто

На самом деле случай помилования осужденного, который об этом не просил, в России уже был - это случай Надежды Савченко, украинской летчицы, которую в России приговорили к 22 годам лишения свободы, признав ее причастной к убийству журналистов ВГТРК.

В конце мая 2016 года, уже после обмена Савченко на двух осужденных на Украине россиян, в Кремле сообщили, что перед обменом ее помиловали.

Сама Савченко не признала вину и ходатайство о помиловании не подавала. В Кремле тогда заявили, что Путин помиловал Савченко по просьбе вдов российских журналистов, погибших в Донбассе.

Учитывая сходство дел Сенцова и Савченко, ничто не мешает Путину помиловать режиссера по такой же модели. Тем более украинские и российские власти уже несколько недель обсуждают возможность обмена заключенных.

Затянувшийся обмен

О прошении матери Сенцова стало известно в день рождения режиссера. Это 61-й день его голодовки. Режиссер отказывается есть с 14 мая, требуя освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

Президенты России и Украины уже дважды обсуждали судьбу Сенцова и других удерживаемых лиц по телефону, однако пока конкретных данных о возможном обмене почти нет.

Известно, что помимо Сенцова в обменном списке есть еще несколько десятков человек.

В МИД Украины ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы Олега Сенцова, включая возможность его обмена на арестованного по подозрению в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

"Российская сторона о возможности такого обмена пока не думала", - сказал Владимир Путин в прошлом месяце, добавив, что дела Вышинского и Сенцова - "это совершенно разные, несопоставимые вещи". По его словам, первый арестован за свою профессиональную деятельность, а второй - за подготовку терактов.

Еще до ареста Вышинского Киев связывал перспективы возвращения Сенцова на Украину с россиянами, попавшими в плен после начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

Освобождения Сенцова требовали как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.