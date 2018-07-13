Ледяной человек Эци ел жирную, калорийную пищу. Но умер не от этого
Козий жир, оленина, пшеница и папоротник.
Вряд ли такое меню можно встретить в каком-нибудь современном ресторане. Но именно из этого состоял обед Ледяного человека Эци.
Ученые, наконец, узнали, каким была его диета. И оказалось, что в ней ужасающе много жира.
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Эци жил 5300 лет назад. После смерти его тело "сохранили" льды, где он и пролежал до тех пор, пока его не обнаружили в 1991 году.
Ученые изучили его жизнь досконально вплоть до того, что он ел перед гибелью: помимо мяса дикого оленя и козьего жира, Эци питался пшеницей однозернянкой и ядовитым папоротником.
Его рацион на 50% состоял из жира, в то время как у современного человека на долю жира в среднем приходится лишь 10% блюд.
"Для Ледяного человека, который охотится на такой высоте, было просто необходимо получать столько энергии", - пояснил Франк Майснер из Европейской академии в Больцано (EURAC).
"Лучший для этого способ - потреблять много жиров; это дает человеку энергию для выживания в таких суровых условиях".
Что эта находка говорит о питании дрених людей?
Исследование, опубликованное в Current Biology, дает редкую возможность загляднуть в "тарелку" человека, жившего в Медном веке.
Питание Эци изучали ранее, но не так скрупулезно. Главная подсказка находилась в желудке мумии.
На удивление, этот орган обнаружили лишь совсем недавно, потому что из-за условий муммифицирования он располагался внутри тела Эци не там, где должен был быть .
Ученые смогли установить, что остатки жира в желудке произошли не из молочных продуктов, а от альпийского горного козла.
"Его [Эци] рацион был сбалансированным сочетанием углеводов, белков и жиров. Но нас поразило количество жира, которое он потреблял", - рассказал Майснер.
Питательно, но вкусно ли?
Возможно, подобная пища и придавала Эци сил, но она вряд ли была вкусной. Мясо он ел либо в сыром, либо в сушеном виде.
"Сложно представить, какой на вкус козий жир. Уж точно не такой вкусный, как то, чем мы питаемся сейчас, - заметил Майснер. - Надо учитывать, что соли не было, и настоящий вкус подобного мяса, подобного жира, всех этих составляющих, вряд ли был вообще переносим".
И хотя Эци не приходилось питаться обработанной пищей, в его диете тоже были минусы. Ученые заметили у него признаки закупорки артерий.
Вероятно, он умер в схватке, - у него нашли ранения. При нем было оружие, в том числе медный топор.
Лечился ли Эци травами?
Есть предположение, что он "накачивался" травяными лекарствами, потому что в его желудке нашли следы папоротника. Но может быть он просто заворачивал еду в листья и случайно проглотил ядовитые споры.