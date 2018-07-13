Уголовный кодекс России предложили дополнить статьями об ошибках врачей

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Следственный комитет России (СКР) вместе с медиками подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые уточняют, каким именно преступлением следует считать врачебные ошибки. Предложения появились после резонансного дела врача-гематолога Елены Мисюриной.

СКР совместно с "Национальной медицинской палатой" предлагают ввести две новые статьи - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (ст. 124.1) и "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" (ст. 124.2 ) - и изложить в новой редакции статью "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" (ст. 235).

В СКР отмечают, что внесение этих статей исключит возможность квалификации действий врачей по другим статьям, таким как "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109), "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ст. 118), "Оказание услуг, не удовлетворяющих требованиям безопасности" (ст. 238) и "Халатность" (ст. 293).

"Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников", - сказано в сообщении СКР.

Дела врачей

В 2017 году в России значительно увеличилось число уголовных дел против врачей. В сообщении СКР уточняется, что в 2016 году следователи возбудили 878 таких уголовных дел, а в 2017 году - уже 1791.

Одним из самых громких дел против врачей в 2018 году стало дело московского гематолога Елены Мисюриной. Ее судили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).

В 2013 году Мисюрина взяла у пациента пробу костного мозга, а через три дня он умер. Спустя три года врача обвинили в том, что во время пункции она "нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции", и у больного началось внутреннее кровотечение.

Когда в январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии, на ее защиту поднялось врачебное сообщество. Более 600 медработников подписали обращение к Совету по правам человека при президенте России в поддержку осужденной.

В результате в феврале Мосгорсуд отпустил Мисюрину из СИЗО под подписку о невыезде, а в апреле отменил приговор.