Франция, США или Россия - кому в итоге выдаст Греция россиянина Винника?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Александра Винника хотят экстрадировать также Россия и США

Суд в греческом городе Салоники удовлетворил запрос властей Франции об экстрадиции россиянина Александра Винника. Защита будет обжаловать это решение, сообщил Би-би-си адвокат Илиас Спирлиадис, представляющий интересы Винника.

Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу американских властей, которые подозревают его в организации отмывания более 4 млрд долларов через криптовалютную биржу BTC-e.

Впоследствии в отношении Винника было возбуждено дело в России, и запрос о его экстрадиции направили также российские власти. Оба запроса были удовлетворены греческими судами.

Куда отправить Винника - в США или Россию - должен был решить греческий министр юстиции, сообщали адвокаты.

Франция выдала европейский ордер на арест, уточнил Спирлиадис. Процедура выдачи по такому ордеру между странами ЕС предусматривает ускоренный процесс, в который не вмешивается министр юстиции. Кроме того, предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения апелляции.

Вопрос о выдаче Винника в Россию и США не может пройти по такой ускоренной процедуре. Если защита россиянина не сможет обжаловать решение суда, то он будет выдан во Францию.

"Защита считает, что французы используют этот быстрый европейский процесс, чтобы в итоге выдать его в США. По-другому США пока не могут его забрать, так как мы заблокировали процесс экстрадиции. Подали заявление о политическом убежище в Греции. Мы считаем, что наш кейс - политический", - сказал Би-би-си адвокат Спирлиадис.

Решение суда прокомментировал МИД России. "Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях", - говорится в сообщении министерства.

11 июля Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум россиянам. Местные СМИ сообщали, что дипломатов заподозрили в попытках незаконного сбора информации и подкупе чиновников.

В чем Винника обвиняет Франция?

Прокуратура Парижа обвиняет Александра Винника в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e. Французы считают, что россиянин связан с распространением вируса-вымогателя Locky, говорит Спирлиадис.

Locky - это вредоносная программа, которая при попадании в компьютер шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте. Этот вирус оказался одним из самых прибыльных: по данным исследования Google, Locky принес своим создателям 7,8 млн долларов только в прошлом году.

Франция стала второй по количеству атак страной. По данным "Лаборатории Касперского", на французских пользователей пришлось 2,3 тысячи атак вируса Locky (больше атак - почти 4 тыс. - было зарегистрировано только в Германии).

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Во французском ордере говорится о 100 пострадавших, рассказал адвокат Спирлиадис. Доказательства вины Винника в документе не приводятся, утверждает адвокат. Винник отвергает обвинения французской стороны.

Греция отказала Виннику в предоставлении политического убежища. Адвокаты обжаловали это решение. Рассмотрение апелляции назначено на середину сентября.

В чем Винника обвиняет Россия?

В России уголовное дело в отношении Александра Винника было возбуждено по подозрению в мошенничестве. 11 августа 2017 года - через две недели после ареста россиянина в Греции - Останкинский суд Москвы вынес решение об аресте Винника.

В материалах на сайте суда говорится, что основанием для ареста стало уголовное дело, возбужденное по факту непоставки оборудования коммерческой компании. Как сообщил РБК представитель суда, речь идет о компании "Восстройкомлит".

Гендиректор этой организации Леонид Машков, якобы написавший заявление в полицию о мошенничестве, сказал корреспонденту РБК в декабре 2017 года, что впервые слышит о деле и Виннике.

В начале июля 2018 года Генпрокуратура России направила в Грецию новый запрос на выдачу Винника. Ведомство сообщало, что в марте и апреле 2018 года тот обратился в следственные органы России с заявлением о явке с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

По словам Винника, как российский гражданин он хочет, чтобы его судили в России.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в министерство юстиции Франции и ожидает ответа.

Что стало с биржей BTC-e?

BTC-e начала свою работу в 2011 году и была известна как биржа, которой владеют россияне. Правда, владельцы площадки все это время оставались анонимными.

Минюст США утверждает, что Александр Винник владеет компанией Canton Business Corporation, которая управляла биржей BTC-e. Сам Винник говорит, что не был сотрудником или владельцем этой торговой площадки, а лишь консультировал компанию.После ареста Винника биржа BTC-e перестала работать.

Сообщалось, что держатели счетов потеряли часть денег. Через некоторое время BTC-e была перезапущена под брендом WEX. Руководителем компании-оператора WEX стал бывший игрок в покер из Беларуси Дмитрий Васильев, признанный в России банкротом из-за долга в 2,3 млн рублей. Он же выступал на суде в качестве приглашенного эксперта.

Во время процесса Васильев представлялся руководителем Института развития блокчейна. По данным журнала РБК, после краха BTC-e Васильев связался с основателем биржи и предложил свои услуги по перезапуску площадки. Ему выдвинули встречные условия: решение проблем с клиентами биржи и помощь в освобождении Винника, писал журнал.

По данным издания, выполняя первое условие, Васильев связался с адвокатом Тимофеем Мусатовым, который защищает интересы Винника вместе с Спирлиадисом. Мусатов известен как бизнес-партнер Натальи Касперской - бывшей совладелицы "Лаборатории Касперского".

Мусатов также занимался делом хакера и экс-сотрудника компании "Ашманов и партнеры" Дмитрия Зубахи, арестованного на Кипре по запросу США. На Зубаху было заведено дело о мошенничестве в России, которая также потребовала его выдачи. Зубаху в итоге экстрадировали в Россию, где он получил условный срок.

Как писал РБК, Васильев искал поддержку для проекта WEX и нашел ее у структур владельца группы "Царьград" Константина Малофеева, попавшего под западные санкции в связи с событиями на Украине.

С изданием связался бывший участник боевых действий в Донбассе - 52-летний уроженец Крыма Дмитрий Хавченко (позывной Морячок). Он заявил, что собирается купить биржу WEX и стать криптомиллионером.