Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов. Как так вышло?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereschenko/TASS

Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира, составленном швейцарским банком UBS, что противоречит стереотипу, согласно которому Москва - существенно более дорогой город. Русская служба Би-би-си разбиралась, как это могло получиться.

В рейтинге швейцарского банка Санкт-Петербург оказался на 51-м месте. Семье из трех человек понадобится около 2 298 долларов в месяц (примерно 143 тысячи рублей по текущему курсу) для комфортного существования. Для жизни в Москве, оказавшейся на 54-м месте, семье будет достаточно 2 264 долларов (141 тысячи рублей) в месяц.

В основе исследования лежат местные цены на 128 различных товаров и услуг. Эксперты учитывали предпочтения средней европейской семьи, которая потребляет много овощей, но довольно редко покупает крупные товары - например, телевизор в такой семье приобретается примерно раз в 4,5 года.

При этом эксперты учли и региональные привычки. Например, по мнению UBS, в России меньше пьют кофе, но при этом больше чая.

Почему Санкт-Петербург оказался дороже Москвы?

Санкт-Петербург в рейтинге в этом году появился впервые. Экономисты UBS совместно с местными экспертами изучали рынок труда и цены в городе, а также потребительские привычки петербуржцев.

Санкт-Петербург обошел Москву сразу в нескольких категориях. По мнению UBS, еда и товары для дома там дороже, чем в Москве. Кроме того, в городе дороже то, что связано с туристическим сектором - в том числе походы в рестораны, экскурсии и гостиницы первого разряда.

Москва опережает Санкт-Петербург по ценам на другие категории товаров. Например, там дороже электроника, общественный транспорт, а также одежда для мужчин и женщин. В Москве также намного более дорогими оказались гостиницы среднего ценового сегмента.

Если же включить в расчеты стоимость аренды, то жизнь в Москве все же окажется существенно дороже.

При этом Москва опережает Санкт-Петербург по уровню зарплат. Москва в рейтинге находится на 63-м месте из 77 городов, а Санкт-Петербург - на 66-м. Средняя годовая зарплата в Москве до вычета налогов, по оценке UBS, составляет 9 068 долларов (564 тысячи рублей), а в Санкт-Петербурге - 7 510 долларов (467 тысяч рублей).

В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге получают практически все группы работников, за исключением работников колл-центров и менеджеров.

Более высокие цены и более низкие зарплаты приводят к тому, что уровень жизни в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве, считают финансисты. По уровню покупательной способности Санкт-Петербург оказался на 68-м месте, а Москва - на 59-м.

Где дешевле провести выходные?

Отдельно в UBS провели исследование о том, сколько будет стоить для болельщика провести выходные в Москве и в Санкт-Петербурге, а также сходить на футбольный матч чемпионата мира.

Экономисты банка проанализировали стоимость размещения в хорошей гостинице в центре города на две ночи, два обеда в среднем для города ресторане, а также стоимость билета на стадион и поездки до него и обратно. Стоимость билета и визы в расчеты не включена.

Оказалось, что турист в Москве потратит за выходные в среднем 533 доллара, а в Санкт-Петербурге - 394 доллара.

В каких городах жизнь дороже, а где дешевле?

Москва и Санкт-Петербург, согласно рейтингу, далеко не самые дорогие города мира. В Цюрихе семье из трех человек в среднем нужно 4 260 долларов в месяц для жизни, а в Женеве - 4 165 долларов. Эти два города заняли первые строчки рейтинга по дороговизне жизни.

Нью-Йорк оказался на пятом месте с 3 673 долларами на семью, а вслед за американским городом идут Токио, Милан и Лондон - по 3 411 долларов.

Однако эти же города оказались в лидерам по покупательной способности благодаря высоким зарплатам. Самая высокая покупательная способность в американском Лос-Анджелесе, затем идут Цюрих, Майми и Женева.

Москва по уровню покупательной способности находится рядом с Братиславой и филиппинской Манилой, а Санкт-Петербург - рядом с Загребом и Бухарестом.