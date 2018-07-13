"Дети тут как звери": россиянка написала письмо из иракской тюрьмы

Image caption Селфи, которые Рушена Тахиржанова отправляла сестре до того, как оказалась в тюрьме

Россиянка Рушена Тахиржанова, ожидающая суда в центральной женской тюрьме Багдада, смогла передать письмо семье. Об этом Би-би-си рассказала ее сестра Ирада. Это редкое свидетельство об условиях, в которых находятся женщины и дети - граждане России, побывавшие в ИГ и обвиняемые иракскими властями в терроризме.

В своем послании домой Рушена Тахиржанова жалуется на невыносимые условия: "Дети тут как звери, ты просто нас не видела, цвет кожи как у зомби", "Свет не выключают, чтобы убить нашу психику", "Дети дерутся постоянно".

Девушка сообщает, что она является заключенной под номером 134017. Она находится в тюрьме в Багдаде четыре с половиной месяца.

Письмо было написано от руки по-русски, затем сфотографировано на мобильный телефон и отправлено в виде изображения.

Сестра Рушены Тахиржановой Ирада записала видеообращение с призывом к российским властям вернуть граждан страны домой.

"Наши российские власти делают все возможное, как они нам говорят, но никакого результата на сегодняшний день нет - то у них праздник, то у них чемпионат, а женщины сидят в тюрьме", - говорится в видеообращении. Оно распространяется по WhatsApp.

Image caption По словам Ирады Тахиржановой, чистый бланк, на котором написано письмо, остался у ее сестры после визита одной из правозащитных организаций

Рушена Тахиржанова оказалась на территории "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России организация) вместе с мужем в 2014 году. Сейчас ей, как и другим оказавшимся в тюрьме Багдада россиянкам, грозит пожизненное заключение и даже смертная казнь.

Ее близкие утверждают, что девушка невиновна и что в ИГ она всего лишь воспитывала сына и "экспериментировала с цветом волос: то светло-русые, то оранжевые у нее".

После освобождения от ИГ иракского города Тель-Афара Тахиржанова провела несколько месяцев в плену у полевого командира из отрядов народной мобилизации. Подробно о судьбе девушки Русская служба Би-би-си писала в апреле этого года.

Image caption Еще один фрагмент письма

В Ираке под арестом в ожидании приговора находятся не менее 700 женщин-иностранок. Из них от 50 до 70 женщин - граждане России. 19 россиянок уже были приговорены к пожизненному заключению.

Сведений о вынесении смертных приговоров гражданам России в Ираке не поступало.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила в июне, что иракские суды не обеспечивают справедливого рассмотрения дел: "Адвокаты признавались нам, что лишь в редких случаях им предоставлялся доступ к подзащитным до суда, а на тех процессах, где мы присутствовали, судьи с ходу отметали доводы защиты, в том числе заявления о том, что женщины просто следовали за своими мужьями или принуждались к этому, но сами не поддерживали ИГ или формально не вступали в его ряды".

Media playback is unsupported on your device Из Ирака с любовью: как россиянка оказалась в тюрьме в Багдаде

"Ни на одном из судов, которые мы рассмотрели или где присутствовали, судья не задавал женщинам вопросов о конкретных актах насилия с их стороны или об их участии или пособничестве применительно к нарушениям или преступлениям ИГ", - сообщали правозащитники.

Как рассказывала Би-би-си член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова, сенатор от республики Зияд Сабсаби предпринимает попытки вывезти из тюрьмы в Багдаде 25 детей, рожденных в России и вывезенных родителями в ИГ, однако это не удалось сделать быстро.