Дональд Трамп впервые встретился с британской королевой. Фотография

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Виндзорский замок для чаепития с королевой. Это первая официальная встреча Елизаветы II с нынешним главой Соединенных Штатов.

Он 12-й американский лидер, с которым встретилась королева. За 66 лет своего пребывания на троне она встретилась со всеми президентами Соединенных Штатов за исключением Линдона Джонсона. Об истории ее встреч в фотографиях можно узнать в нашем материале.

Трамп находится в Великобритании с официальным визитом, после чего отправится в Хельсинки, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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