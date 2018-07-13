По сериалу "Аббатство Даунтон" снимут кинофильм

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption Сериал повествует о взлетах и падениях семьи Кроули и их слуг.

Сериал "Аббатство Даунтон" будет адаптирован для большого экрана, эту информацию подтвердили создатели популярного во всем мире сериала.

Все исполнители главных ролей приступят к съемкам до конца лета, сообщили продюсеры.

Сценарий фильма написал автор сериала Джулиан Феллоуз, и он же выступит одним из сопродюсеров.

И вновь добро пожаловать в Даунтон! Мы очень рады объявить, что "Аббатство Даунтон" появится на большом экране. Съемки фильма начнутся этим летом.

Режиссером фильма станет Брайан Персивал, который в свое время снял пилотный эпизод сериала, а также такие фильмы как "Воровка книг" и "Мальчик, которого звали папой".

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Сериал, главные роли в котором исполняют известные британские актеры Хью Бонневилль и Мэгги Смит, повествует о взлетах и падениях семьи Кроули и их слуг. Большая часть действия происходит в родовом имении Даунтон в Йоркшире в начале XX века.

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption В сериале снимались Мишель Докери и Мэгги Смит

Сериал получил специальную премию BAFTA в 2015 году, его трижды награждали "Золотым глобусом", 15 раз он получал премию "Эмми" и 69 раз теледрама на нее номинировалась.

Последняя серия телевизионной исторической драмы, растянувшейся на шесть сезонов, была показана в конце 2015 года. Сериал показали более чем в 250 странах. "Аббатство Даунтон" является рекордсменом по числу номинаций на премию "Эмми" среди программ, снятых не в США.

Продюсер фильма Гарет Ним сказал: "Теперь, когда звезды сложились, мы приступим к съемкам. Сценарий Джулиана очаровывает, волнует и развлекает, а руками Брайана Персивала мы надеемся донести все, что мы любим в Даунтоне, на большой экран".

Исполнительница роли Анны Бейтс Джоан Фроггатт написала в "Твиттере", что она очень рада.

Очень рада сообщить, что наша команда вновь собирается.