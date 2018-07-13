"Яндекс" собрался выпустить свой смартфон. Это реально?

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Компания "Яндекс" получила разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон", свидетельствуют данные в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах, их содержащих. На это обратило внимание издание vc.ru.

В карточке в реестре указано, что заявку на разрешение подала компания Yandex Services AG, которая зарегистрирована в Швейцарии. В июне от ее имени была также опубликована заявка на выпуск мультимедиа-платформы "Яндекс.Станция", которая начала продаваться 10 июля.

В самом "Яндексе" от комментариев по этому поводу воздерживаются, сказал Русской службе Би-би-си представитель компании Очир Манджиков.

О том, что нужно, чтобы создать свой смартфон, Би-би-си рассказали эксперты.

Тимур Нигматуллин, аналитик компании "Открытие Брокер"

"Чтобы выпустить смартфон, помимо инвестиций в несколько миллиардов долларов (в патентное портфолио, в разработку, в программное обеспечение) необходимо иметь определенное соглашение с Google о том, чтобы использовать операционную систему Android.

И необходимо, собственно, выпустить минимальную партию, которая должна быть достаточно большой, чтобы себестоимость гаджета позволила продавать его с прибылью и конкурировать на рынке с другими гаджетами.

Эти условия в случае с "Яндексом" невыполнимы ни при каких обстоятельствах.

То есть "Яндекс" очевидно не может выпустить гаджет партией в миллион штук и рассчитывать на то, что он их продаст. У него очевидно нет необходимых патентов и очевидно он не сможет договориться со своим прямым конкурентом Google об использовании Android. По крайней мере, я в этом сомневаюсь.

Скорей всего, речь идет всего лишь о брендированном гаджете - может быть, о глубоко брендированном, сделанном китайскими производителями.

Очевидно, что речь идет о какой-то небольшой партии, и если он действительно будет выпущен, то, я думаю, для внутреннего использования. Предположу, что он может быть использован в каких-то сервисах, например, "Яндекс.Еда".

Вряд ли это будет гаджет, который можно будет продавать на массовом рынке, потому что он не принесет никакой прибыли, он принесет только убытки "Яндексу".

Еще один момент - это маркетинг. Нужны очень масштабные инвестиции, которые могут окупиться, только если гаджет будет хорошо продаваться на глобальным рынке.

С финансовыми показателями "Яндекса" изготовить и продать смартфон невозможно. Нет ни патентов, ни технологий, ни опыта, ни потенциальных клиентов. Единственное потенциально возможное использование этого гаджета - в тех сегментах, где ключевую роль играет не стоимость гаджета, а какой-то его функционал. Это какие-то внутренние сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси".

Сергей Либин, аналитик Райффайзенбанка

"Если "Яндекс" выпустит свой смартфон, то у него, скорее, будет российский софт, чем производство. Причем это будет софт именно "Яндекса".

Я думал, какая там может быть фича, почему надо покупать его с учетом того, что телефонов много. Ну и в голову пришло то, что они сделали с колонкой ["Яндекс.Станцией"], то есть предоставить бесплатный доступ, может на какое-то время, к сервисам "Яндекса".

Возможно, это могло бы стать причиной покупать телефон от "Яндекса", а не от десятков других брендов.

Придумывать свою операционную систему - это глупо. Потому что большинство программ пишутся под Android, iOS - выжили только они две. Я думаю, что это должен быть телефон на Android с предустановленными программами от "Яндекса".

Телефон может выпускать какой-то китайский завод, как делают брендированные телефоны - МТС, "Мегафон", "Билайн".