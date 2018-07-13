США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерских атаках перед выборами президента. В чем их подозревают?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption О новых обвинениях объявил заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн

Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления России во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

В заключении, которое опубликовано представителями спецпрокурора Роберта Мюллера также названы имена обвиняемых. Вот они:

Виктор Нитыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Олександр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26165 и 74455 Главного разведывательного управления.

Как взламывали

По данным министерства юстиции США, в 2016 году представители ГРУ начали спецоперацию, смысл которой заключался во взломе компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба Клинтон, в том числе и руководителя избирательной кампании.

Представители российских спецслужб получили в свое распоряжение имена и пароли многих сотрудников штаба, получив возможность завладеть содержимым электронной почты многих из них. Они также смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета и комитета по выборам в конгресс Демократической партии США.

Российские разведчики также получили возможность удаленного мониторинга компьютеров десятков сотрудников, фактически читая их документацию и электронные письма, утверждается в документе. В частности, выяснило расследование, они целенаправленно искали в переписке материалы по ключевым словам "Хиллари", "Круз" (речь идет об участнике предвыборных праймериз от республиканцев Теде Крузе), "Трамп" и другим.

Как публиковали

Представители обоих подразделений ГРУ также скоординоровали свои действия относительно публикации украденных документов, для того, чтобы повлиять на ход президентской избирательной кампании 2016 года, говорится в заключении.

Они также зарегистрировали домен DCLeaks.com и позднее организовали публикацию украденных документов через этот ресурс, назвав себя группой "американских хакеров-активистов", использовавших для продвижения нового ресурса набор фальшивых профилей в "Твиттере" и "Фейсбуке". После того, как российское правительство было обвинено во вмешательстве в американские выборы, сотрудники ГРУ также придумали вымышленного персонажа Guccifier 2.0, утверждается в расследовании.

15 июня 2016 года, разведчики, используя расположенный в Москве сервер, искали специфические слова и выражения, которые позднее использовали для первого блога Guccifier 2.0, позднее утверждая, что у их «подопечного» румынское происхождение, в надежде, что смогут таким образом отвести удар от российского следа.

Российские разведчики хакеры, по данным обвинения, также смогли внедриться в компьютеры комитетов штатов по выборам, секретарей штатов, американских компаний, которые производили и поставляли программное обеспечение для выборов, для того, чтобы украсть данные избирателей, которые хранились на этих компьютерах.

Для того, чтобы не быть обнаруженными и пойманными, сотрудники ГРУ использовали фальшивые удостоверения личностей, представляясь гражданами разных стран мира, в том числе и США. Они также платили с помощью криптовалют, добывали биткоины, таким образом, уходя от вопросов относительно происхождения средств и платили за сервисы, использование серверов, счета и домены. Таким образом, например, была оплачена регистрация DCLeaks.com.

Россияне, согласно документам следствия, обвиняются по 11 пунктам, среди которых криминальный заговор, целью которого было преступление США с помощью кибер-операции, которая была проведна ГРУ и включала в себя срежисированную публикацию украденных документов. Целью этого было вмешательство в американские выборы 2016 года.

Американцы не причастны

Семь пунктов обвинения касаются кражи личных данных восьми американцев, чьи компьютеры были взломаны.

Разведчиков обвиняют в отмывании денег в размере около 95 тысяч долларов - их использовали для оплаты серверов и других услуг в сфере IT. Еще одно обвинение касается заговора, целью которого было совершение преступления против США в виде попытки взлома избирательных комитетов разных штатов, офисов секретарей штатов и американских компаний.

По данным следствия, ни один американец сознательно не принимал участия в этой операции. В обвинении не говорится о том, что действия россиян повлияли на подсчет голосов или изменили результат выборов как таковой.