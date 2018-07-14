Умер Петр Офицеров, осужденный с Навальным по делу "Кировлеса"

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Предприниматель Петр Офицеров - соратник оппозиционного политика Алексея Навального, осужденный вместе с ним по скандальному делу "Кировлеса", - скончался на 44 году жизни.

О смерти Петра Офицерова первой сообщила в "Твиттере" журналист Евгения Альбац. "Петя Офицеров.... Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова», - написала Альбац.

Позднее информацию о смерти Офицерова подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна.

"Невиновным не нужно снисхождение"

Дело, по которому проходил Петр Офицеров, касалось обвинения Алексея Навального, занимавшего в 2008-2009 годах пост советника тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, в хищении имущества кировского государственного предприятия "Кировлес".

По версии следствия, Навальный склонил директора предприятия к заключению невыгодного контракта в пользу "Вятской лесной компании", которой руководил Петр Офицеров. И Навальный, и Офицеров никогда не признавали вину.

Изначально делом "Кировлеса" занимались подразделения Следственного комитета по Кировской области и по Приволжскому федеральному округу. Следователи не нашли в действиях Навального и Офицерова нарушения закона и дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, а когда в 2001 году по настоянию центрального аппарата СКР дело всё же было возбуждено, кировское управление прекратило его за отсутствием состава преступления.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин устроил разнос руководителю областного управления и распорядился возобновить дело "Кировлеса".

Правообладатель иллюстрации Sergei Brovko/TASS Image caption Офицеров рассказывал, что его уговаривали дать показания против Навального

На суде, проходившем в Ленинском районным суде Кирова, главным свидетелем обвинения выступал бывший глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Ранее он признал вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания на "подельников" и в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам условно.

Процесс, по мнению адвокатов Навального и Офицерова, а также многих правозащитников, проходил с многочисленными нарушениями. В своем последнем слове Петр Офицеров заявил, что ему предлагали "сдать" Навального, но он отказался это делать. "Что я должен буду отвечать детям, если потом они будут спрашивать, почему? Невиновным не нужно снисхождение", - сказал Офицеров.

Итогом слушаний стал обвинительный приговор. 18 июля 2013 года Навального, который днем ранее получил статус зарегистрированного кандидата на выборах мэра Москвы, приговорили к пяти годам колонии, Офицерова - к четырем годам. Оба были взяты под стражу в зале суда.

Однако уже на следующий день тот же суд неожиданно принял решение отменить арест Навального и Офицерова и выпустить их на свободу под подписку о невыезде. После рассмотрения апелляции областной суд заменил Офицерову и Навальному срок на условный.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова. В связи с решением ЕСПЧ Верховный суд России отменил прежний приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Повторные слушания проходили в 2017 году том же районном суде Кирова и завершились ровно тем же приговором, что и четыре года ранее.

"Это такая телеграмма, которая пришла из Кремля", - прокомментировал приговор Навальный после окончания заседания.