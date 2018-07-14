Исламист, призывавший к расправе над принцем Джорджем, сел пожизненно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 32-летний Хуснайн Рашид признал себя виновным по четырем пунктам обвинений в терроризме

Королевский суд Вулича на юго-востоке Лондона приговорил к пожизненному тюремному заключению сторонника радикальной группировки "Исламское государство", подстрекавшего единомышленников к покушению на малолетнего британского принца Джорджа.

32-летний Хуснайн Рашид также публиковал в интернете угрозы людям, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу.

Он признал себя виновным по четырем пунктам обвинений в терроризме.

Осужденный получит право на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 25 лет.

Как сообщил суду королевский прокурор, 13 октября 2017 года Рашид опубликовал в группе мессенджера "Телеграм" фотографию принца, сопроводив ее угрожающей подписью и силуэтами двух джихадистов в масках.

"Смысл понятен: вы указали название и адрес школы принца Джорджа, выложили изображение школы принца Джорджа и инструкцию или угрозу, по которой принц Джордж и члены королевской семьи должны рассматриваться как потенциальные цели атак", - сказал судья Эндрю Лис, объявляя приговор.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Джордж - третий в очереди престолонаследия после деда, принца Чарльза, и отца, герцога Кембриджского

"Распространяемая вами информация, по вашему мнению, должна была вдохновить потенциальных исполнителей терактов", - добавил судья.

Хуснайн Рашид преподавал в мечети в графстве Ланкашир. Он был задержан в ноябре 2017 года. При обыске у него обнаружили многочисленные руководства по совершению терактов.

В частности, он выпускал журнал, в котором публиковал советы - как устроить теракты в России во время чемпионата мира, используя автомобили, огнестрельные оружие и бомбы. Такие же советы касались и британских футбольных стадионов.

Параллельно он вел канал в "Телеграме" под названием Lone Mujahid ("Моджахед-одиночка"), который он называл электронным инструментом терроризма. Среди прочего там содержался взятый из исламистского журнала рецепт получения смертельного яда рицина, а также инструкции по изготовлению коктейля Молотова и напалма.

Кроме того, Рашид намеревался отравить мороженое в супермаркетах, призывал убивать чиновников Мьянмы в отместку за преследования мусульманских меньшинств, а также замышлял устроить авиакатастрофу.

Среди потенциальных объектов нападения он указал военные британские базы, торговые центры, еврейские организации и правительственные здания. Также он признался, что планировал поехать в Сирию воевать за "Исламское государство" - запрещенную в России и многих других странах экстремистскую организацию.