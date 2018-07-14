Гигантский айсберг угрожает деревне в Гренландии

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Жители небольшой деревни на востоке Гренландии вынуждены были эвакуироваться, после того как к побережью приплыл огромный айсберг. Местные власти опасаются, что если ледяная глыба расколется, образовавшаяся волна затопит дома.

Айсберг буквально навис над домами, расположенными на мысе в деревне Иннаарсуит. Однако, по всей видимости, он сел на мель, и за ночь не сдвинулся с места, сообщают местные СМИ.

Всего в деревне проживают 169 человек, и жители, чьи дома находятся ближе к айсбергу, на время переехали, сообщает датское агентство Ritzau.

"В нем есть трещины и дыры, мы опасаемся, что он может развалиться в любой момент", - заявила член деревенского совета Сюзанн Элиассен местной газете Sermitsiaq.

Она указывает, что электростанция и запасы топлива для деревни находятся близко к берегу.

Прошлым летом четыре человека погибли, после того как волны затопили дома на северо-западе Гренландии в результате землетрясения.

Некоторые эксперты предупреждают, что гигантские айсберги будут появляться все чаще из-за изменения климата и разрушения ледяного покрова. А это, в свою очередь, повышает риск возникновения цунами.

В июне ученым Нью-Йоркского университета удалось заснять видео, на котором видно, как гигансткий айсберг откалывается от ледника на востоке Гренландии.

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