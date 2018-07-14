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Телеведущий Андрей Малахов рассказал о свадьбе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и бывшей главы департамента имущественных отношений минобороны России Евгении Васильевой, осужденной по делу о хищениях в министерстве.

"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!", - написал Малахов в колонке на сайте журнала StarHit, где он работает главным редактором.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с должности министра обороны в 2012 году. Поводом к его увольнению стал разгоревшийся в ведомстве скандал вокруг хищения миллиардов рублей из бюджета.

Главной обвиняемой по делу проходила глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, которую СМИ тогда называли близкой знакомой Сердюкова.

В отношении самого Сердюкова возбудили уголовное дело о халатности, однако вскоре экс-министр попал под амнистию.

Васильева весной 2015 года получила пять лет колонии, однако уже через несколько месяцев вышла на свободу. Общий ущерб от действий Васильевой, как утверждало следствие, превысил 3 млрд рублей.

На суде Васильева заявляла, что бывший глава ведомства Анатолий Сердюков лично принимал решения по всем сделкам министерства.

Однако в итоге в решении суда говорилось, что Васильева, пользуясь личным доверием Сердюкова, ввела его в заблуждение и вынудила продать ряд объектов минобороны по заниженным ценам.

13 комнат

Для критиков российской власти Евгения Васильева стала своеобразным символом коррупции и несправедливости судебной системы.

Во время обысков в октябре 2012 года в ее 13-комнатной квартире в центре Москвы нашли антиквариат, коллекцию дорогостоящих часов, картины и огромное количество драгоценностей - около 60 тыс. бриллиантов, изумрудов, рубинов и других драгоценностей общим весом в 19 кг.

Осенью 2013 года вокруг условий домашнего ареста Васильевой разразился скандал, когда очевидцы сфотографировали ее посещающей дорогие бутики во время разрешенных ей прогулок, после чего суд обязал Васильеву не покидать квартиру без письменного разрешения следователей.

В декабре 2013 года Васильевой запретили гулять и разговаривать с журналистами, поскольку следователи решили, что ежедневные трехчасовые прогулки мешали ей знакомиться с материалами дела, а в разговорах с прессой Васильева "порочила следственную систему", рассказывая о якобы оказываемом на нее давлении.

В феврале 2014 года Хамовнический суд Москвы не разрешил бывшей чиновнице минобороны посещать дважды в неделю церковь. По словам адвоката, Васильева просила разрешить ей ходить в храм Христа Спасителя каждый вторник и воскресенье на три часа, чтобы "получить утешение и помощь в тяжелой жизненной ситуации", в которой она находится.

В 2015 году в СИЗО Васильева обратилась с просьбой выдать второе одеяло и поменять матрас на более объемный.

За время недолгого тюремного заключения ходили слухи, что Васильева на самом деле так и не была отправлена в колонию. Впрочем, в колонии во Владимирской области она провела всего 34 дня, 25 августа 2015 года она была освобождена по УДО.