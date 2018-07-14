Фото: как в Париже отметили День взятия Бастилии

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В Париже в субботу прошел традиционный парад по случаю Дня взятия Бастилии - 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

Вот самые яркие моменты этого национального праздника.

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День начался с церемониального пролета эскадрильи самолетов "Альфа" над Триумфальной Аркой и зданием Лувра.

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В какой-то момент что-то пошло не так - цвета государственного флага перепуталоись в небе над Парижем.

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Президент Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли на площадь Согласия рано утром.

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Президент Макрон въехал на площадь, стоя в машине вместе с начальником генерального штаба генералом Франсуа Леконтом. Затем по Елисейским полям прошла церемониальным маршем Республиканская гвардия.

В начале этого года президент объявил о намерении возродить обязательную службу в вооруженных силах, начиная с 16 лет, в качестве меры по укреплению национального единства среди французской молодежи.

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Франция традиционно приглашает к участию в главном параде вооруженные силы других государств. В этом году на парад вышли подразделения сингапурской армии и японские военнослужащие.

В прошлом году в параде участвовали американские войска в честь 100-летия вступления США в Первую мировую войну, а почетным гостем парада был президент Дональд Трамп.

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В нынешнем параде приняли участие подразделения жандармерии, пожарных и других родов войск.

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У всех у них своя парадная форма, и площадь то и дело меняла окраску - альпийские стрелки предстали перед зрителями в белом.

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Недоразумение в небе с цветами государственного флага было не единственной неприятностью. Это двое жандармов на мотоциклах столкнулись, описывая круги по площади Согласия.

Но президент Макрон и толпа зрителей всё равно приветствовали их, когда им удалось поднять свои мотоциклы.

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Выступления мотоциклистов Республиканской гвардии прошли без сучка и задоринки.

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