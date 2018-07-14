Израиль нанес мощный авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оновной удар израильских самолетов пришелся по пустующему зданию в городе Газа, от которого пострадали случайные прохожие.

Израильская армия нанесла сильнейший авиаудар по позициям движения ХАМАС в секторе Газа с 2014 года, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, удары авиации стали ответом на ракетным и минометные обстрелы израильской территории из Газы. Нетаньяху сказал также, что в случае необходимости будут нанесены новые удары.

Палестинские власти сообщили, что в результате авианалетов на Газу погибли два человека, еще 12 получили ранения. Ранее трое граждан Израиля были ранены в результате взрыва одной из более чем 90 ракет, выпущенных с позиций в секторе, и упавшей в городе Сдерот.

Израильская армия заявила, что целями авиаударов стали объекты, используемые движением ХАМАС, в том числе батальонный командный пункт в Бейт-Лахии, центр боевой подготовки, размещенный в многоэтажном здании на территории лагеря для беженцев "Аш-Шати" на севере Газы, оружейные склады и ракетные установки.

Однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские источники, в настоящий момент достигнута договоренность о перемирии благодаря усилиям египетских и международных посредников. Израиль никак не комментирует это сообщение.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Более 90 палестинских ракет были выпущены в пятницу в сторону южных районов Израиля

По свидетельству очевидцев, слова которых приводит корреспондент Рейтер, основной удар израильских самолетов пришелся по пустующему зданию в городе Газа, от которого пострадали только случайные прохожие.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе массовых демонстраций в секторе молодые палестинцы запускают в сторону Израиля воздушные шары и змеи, оснащенные зажигательынми устройствами

Ранее представитель движения ХАМАС заявил, что в минувшую пятницу еще один палестинец был убит снайпером израильской армии в ходе акций протестов на границе с Израилем.

С начала апреля в районе сектора Газа происходят массовые акции протеста палестинцев, которые выступают в поддержку своего права возвращения на оккупированные Израилем территории, а также требуют прекращения блокады сектора Газа, которую осуществляют вооружённые силы Израиля и Египта.

Израильские и египетские военные утверждают, что такая блокада необходима в качестве меры сдерживания экстремистов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Израильские военные указывают, что с апреля этого года на границе с Газой возникло более 750 очагов пожаров, вызванных зажигательными устройствами

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, за несколько месяцев массовых демонстраций на границе с Израилем погибло более 130 палестинцев, а 15 тысяч человек получили ранения и травмы.

Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, не признает право Израиля на существование. Однако в прошлом году его руководство заявило, что готово будет согласиться на создание временного палестинского государства, ограниченного территорией сектора и оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан.