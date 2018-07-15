Ее спасли через неделю после падения на джипе с 60-метровой скалы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Анжеле Эрнандес пришлость пить воду из радиатора автомобиля, чтобы выжить

Американка, управляя джипом, упала со скалы на океанском побережье в Калифорнии. Через неделю после автокатастрофы ее нашли живой.

Чтобы добраться до питьевой воды в протекающем рядом ручье, 23-летняя Анжела Эрнандес использовала шланг от радиатора своего покореженного автомобиля.

О пропаже девушки 6 июля сообщили ее родственники: по их словам, Анжела отправилась на своем автомобиле из Портленда в Лос-Анджелес, чтобы навестить сестру. Сначала она отправляла смс по пути следования. Потом сообщения прервались, а телефон стал переключаться на голосовую почту. Поиски начались сразу же, но их затруднял плотный туман.

Только в пятницу 13 июля Анжелу нашла местная пара, которая путешествовала по окрестностям с палаткой. Сначала туристы заметили машину - Jeep Patriot, частично затонувшую у подножия шестидесятиметрового утеса в районе Биг-Сюр. Девушка, которой удалось покинуть автомобиль, находилась неподалеку, за каменными глыбами. Анжела Эрнандес была в сознании, но ее плечо было травмировано и, похоже, она перенесла сотрясение мозга.

По словам девушки, на шоссе ей пришлось резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машина вылетела с дороги.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Внедорожник Анжелы Эрнандес пролетел 60 метров вниз с утеса в районе Биг-Сюр

По словам представителя полиции Монтерей Джона Торнбурга, Анжеле повезло остаться в живых после такого падения. "Обычно в подобных авариях люди разбиваются или их уносит в океан - ей крупно повезло, что не случилось ни того, ни другого", - заявил он.

Сестра Анжелы Эрнандес написала на своей странице в "Фейсбуке", что девушке потребуется длительное время для восстановления. "Это тяжелая и травматичная ситуация - впереди долгий процесс реабилитации", - говорится в сообщении.