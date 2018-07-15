"Я еду с низкими ожиданиями": что происходит накануне встречи Трампа и Путина

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него низкие ожидания от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я еду с низкими ожиданиями. Я не еду с высокими ожиданиями", - заявил Трамп в интервью телеканалу Си-би-эс.

Интервью Трампа вышло в эфир на следующий день после того, как офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул новые обвинения во вмешательстве в американские выборы против 12 россиян, и накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки.

Когда Трампа спросили о целях встречи 16 июля, он сказал, что расскажет об этом потом, заявив, что от беседы мировых лидеров ничего плохого не случится.

"Я считаю, встречаться хорошо. Я верю во встречи. Я считаю, что провести встречу с Кимом было правильно. Я считаю, это очень хорошо. Так что встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей - я верю в это. Ничего плохого не случится, а может случиться хорошее", - заявил он.

На вопрос, будет ли он просить у Путина экстрадиции подозреваемых во вмешательстве в американские выборы, он сказал, что еще не думал об этом.

"Я мог бы, - сказал Трамп. - Я об этом не думал. Но я, конечно, спрошу про это".

Ранее президент США заявлял, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, Сирию и Ближний Восток, а также вопросы ядерного нераспространения.

В последний раз Дональд Трамп и Владимир Путин виделись на саммите АТЭС в ноябре прошлого года.

Хельсинки обращается к президентам

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В воскресенье в Хельсинки около 2,5 тысяч человек вышли на акцию в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа.

Они выступили против нарушений прав человека и свободы прессы, а также преследования за инакомыслие.

Акция, больше походившая на веселый фестиваль, участники которой несли плакаты с язвительными лозунгами, получила название "Хельсинки требует". На главном баннере было написано: "Хельсинки требует прав человека".

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"Капризный слабоумный мужчина-ребенок встречается со злобным резидентом разведки. Что может пойти не так?" - цитирует Франс пресс надпись на плакате одной из участниц митинга.

Среди других лозунгов: "Освободите детей, посадите Трампа", "Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США", "Сделаем снова великими права человека". Также люди принесли плакаты против аннексии Крыма и в поддержку осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

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Крупнейшая в Финляндии газета Helsingin Sanomat арендовала около 300 билбордов по дороге от аэропорта до места проведения саммита. На них написано обращение к обоим лидерам: "Господин президент, добро пожаловать в страну свободной прессы".

Финская полиция в "Твиттере" сообщила, что одновременно с акцией протеста в Хельсинки прошел митинг в поддержку Трампа, на который пришли около 50 человек.