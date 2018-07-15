Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты принесли с собой флаги Испании времен правления Франко

Около тысячи человек приняли участие в демонстрации протеста у могилы бывшего диктатора Испании генералиссимуса Франсиско Франко в связи с планами правительства перенести его останки.

Крайне правая группировка призвала своих сторонников отправиться "на паломничество" к могиле Франко, расположенной у основания громадного монумента в "Долине павших".

Монумент в форме огромного креста был возведен во время правления Франко в память всех погибших во время гражданской войны в Испании.

Новое социалистическое правительство Испании намеревается эксгумировать останки Франко и перенести их в другое место. По словам властей, его могила в этой долине вносит раскол в общество.

Для крайне правых элементов в Испании могила Франко остается важным символическим местом, куда они приходят воздать почести покойному генералу.

Франко правил Испанией между 1939 и 1975 годами.

В "Долине павших" похоронены погибшие с обеих сторон в гражданской войне 1936-39 годов. Однако это место по-прежнему вызывает распри, так как многие воспринимают его как памятник в честь победы сил националистов под руководством Франко над республиканцами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Памятник был возведен во время правления Франко. Здесь захоронены жертвы гражданской войны с обеих сторон

Демонстранты распевали гимн фалангистов Франко Cara al Sol ("Лицом к солнцу"). Основатель движения фалангистов Хозе Антонио Примо также похоронен в "Долине павших". Многие пришли на демонстрацию с флагом Испании времен правления Франко.

Новое социалистическое правительство в Мадриде хочет преобразить "Долину павших" в "памятник жертвам фашизма".

Потомки Франсиско Франко выступают против перемещения его останков, считая, что вмешательство в историю только усилит разногласия в обществе.

В начале этого года власти начали работы на территории мемориала по эксгумации останков четырех человек, убитых в ходе гражданской войны.