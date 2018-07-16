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Хамовнический суд Москвы в понедельник рассматривает административные протоколы в отношении участников панк-группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в полицейской форме во время финального матча ЧМ-2018 в Москве. Одна из них получила 15 суток, дела трех других еще не рассмотрены.

После задержания в отношении активистов были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение полицейской формы со знаками различия (статья 17.12 КоАП РФ).

В итоге в понедельник Хамовнический суд рассматривал только протоколы о нарушении правил поведения зрителей на соревнованиях, протоколы о незаконном ношении формы будет позже рассматривать мировой суд. По данным РБК, полицейские также начали доследственную проверку, чтобы выяснить, был ли в акции Pussy Riot состав уголовного преступления. Официально эта информация не подтверждена.

Первым был рассмотрен протокол, составленный на активистку Веронику Никульшину. В суде она сказала журналистам, что это первая акция, в которой она приняла участие. "Всем свобода, равенство любовь... Борюсь с тем, что Россия для грустных, а я люблю, когда вечеринка", - отметила она.

Комментируя высказывания полицейского, которые говорил с активистами после задержания и помимо прочего посетовал, что сейчас не 1937 год, она пожелала ему самому вернуться в 1937 год.

В итоге суд арестовал Никульшину на 15 суток. Кроме того, ей на три года запретили посещать спортивные мероприятия.

"В составе группы из четырех человек с целью привлечения внимания к политическому аспекту с условным названием "милиционер вступает в игру" выбежала на футбольное поле, являющееся местом проведения официального спортивного соревнования", - зачитал решение судья.

"Хочу, чтобы в обязательную школьную программу включили изучение [Дмитрия] Пригова. Вечеринка!" - усмехнувшись, прокомментировала решение Никульшина. Протоколы в отношении еще трех участников группы, выбежавших на поле, еще не рассмотрены.

Image caption Ника Никульшина отказалась говорить в суде, как активистам удалось попасть на поле

Четверо участников арт-группы Pussy Riot, одетые в форму полицейских, выбежали на поле стадиона "Лужники" в воскресенье, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу.

На странице Pussy Riot в "Фейсбуке" в это время появилась запись о том, что участники группы провели акцию "Милиционер вступает в игру", которой потребовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции.

Момент, когда четыре человека выбежали на поле, а вслед за ними бросились сотрудники охраны, попал в эфир. При этом камеры, как это и предписывают принципы ФИФА, вскоре переключились на другие объекты, а режиссер трансляции включил повторы опасных моментов игры, которая на время инцидента была приостановлена.

Однако на сайте Первого канала в режиме просмотра с тактической камеры можно посмотреть, как активисты пробирались к полю. В частности, на записи видно, как они проходили мимо стюардов, а один из них, находившийся ближе всех к выходу на поле, даже сам открыл перед ними калитку.

Спустившись к кромке поля, участники группы несколько секунд постояли за рекламными щитами, а затем выбежали на газон. Трех активистов остановили довольно быстро, а одна из девушек продолжала бегать по стадиону и просить футболистов "дать пять".

После задержания участников группы доставили в ОВД "Лужники". Как выяснилось, в акции приняли участие Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Газета "Коммерсант" со ссылкой на друзей активистов сообщила, что они попали на стадион по Fan-ID, а саму акцию готовили около недели.