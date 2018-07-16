"Бог Кузя" получил пять лет. Как была устроена его секта?

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав/ТАСС Image caption Андрей Попов, известный как "бог Кузя", на оглашении приговора

Московский суд приговорил к пяти годам колонии Андрея Попова, известного как "бог Кузя". Его обвиняли в создании деструктивной секты и мошенничестве в особо крупном размере. Попов отрицал вину и требовал оправдательного приговора.

Русская служба Би-би-си вспомнила, как была устроена его секта и с чем приходилось сталкиваться ее членам.

"Учитель и владыка"

В сентябре 2015 московская полиция года сообщила о задержании Попова и его ближайших помощников. У них было изъято около 43 млн рублей и более 100 тысяч долларов, компьютеры и тетради, содержащие бухгалтерские записи, свидетельствующие, по версии полиции, о противоправной деятельности членов секты.

По версии следствия, Андрей Попов создал секту в 2007 году. В обвинительном заключении она охарактеризована как "некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". Секта представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился единственный руководитель, "учитель и владыка", наделенный "божественным знанием и силой".

Как следует из уголовного дела, подсудимые под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили более 7 млн рублей.

Помимо самого Попова, перед судом предстали три его сподвижницы: Жанна Фролушкина, Надежда Романова и Галина Маркевич. Их обвиняли только в мошенничестве, но вину они также отрицают. Потерпевшими по делу признаны 15 человек.

Иерархия секты

Большинство адептов секты делились на "воскресников" и "субботников". Субботники находились в подчинении у воскресников, говорилось в публикации Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского в 2013 году (центр критиковали за борьбу с религиозными группами в интересах РПЦ - прим. Би-би-си). В целом же мир, согласно учению секты, делится на шесть "кругов":

Первый круг: жены "бога Кузи"

Второй круг: главная помощница, "воскресник", активистка секты

Третий круг: остальные "воскресники"

Четвертый круг: "субботники" - те, кто работает на православных выставках

Пятый круг: потенциальные адепты - "те, кто не знает, но если бы узнали, то приняли бы Кузю за бога"

Шестой круг: "демоны" - те, кто слышал о Кузе, но не принял его

Финансирование секты

В суде государственный обвинитель говорила, что Попов "воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях". "Есть секта, которая, пожалуй, по своей беспрецедентной наглости превзошла все остальные, - это секта, которая уже несколько лет назад оккупировала православные ярмарки, притом не только в Москве, но и в регионах", - говорилось в публикации Центра религиоведческих исследований.

На ярмарках участники секты предлагали провести молебны по любым вопросам, а также распространяли буклеты, в которых излагались, например, "духовные причины заболеваний онкологией". "Для участия в выставках требуется письменное благословение от храма, его легко получали от каких-нибудь сельских батюшек, мол, мы от вашего имени соберем пожертвования и вам часть перечислим. Батюшки получали всего пять-десять тысяч рублей. Попов - полтора-два миллиона в неделю", - рассказывала в 2013 году "Собеседнику" бывшая участница секты.

"Выдры" и насилие

В секте проводились собрания, посвященные разбору частной жизни адептов. Такое собрание называлось "выдрой". Член секты обязан был отвечать на все вопросы об интимной, духовной и профессиональной жизни, о финансовом положении и имуществе. По свидетельствам бывших участников секты, на этих собраниях Попов заставлял адептов разводиться с супругами и объяснял, что их родственники являются "демонами".

Кроме того, ро данным следствия, в секте практиковались физические наказания за непослушание. В уголовном деле говорилось, что сам "бог Кузя" нанес потерпевшим от 100 до 1200 ударов плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и голыми руками.