Футболисты сборной Франции получат Ордена Почетного легиона
Футболисты сборной Франции, одержавшие победу в чемпионате мира 2018 года, будут удостоены высшей награды страны - Ордена Почетного легиона, сообщил представитель президента Франции.
В воскресенье они обыграли в финале чемпионата сборную Хорватии со счетом 4:2. Это вторая победа сборной Франции в чемпионатах мира.
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В понедельник толпы болельщиков собрались в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, чтобы приветствовать игроков сборной.
В честь победителей организованы парад на Елисейских полях и торжественный прием в резиденции президента.
Болельщики праздновали победу сборной всю ночь, однако в некоторых районах веселье было омрачено беспорядками и стычками с полицией.
В Париже, Лионе, Страсбурге и Руане полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона распоясавшейся толпы.
Десятки молодых людей ворвались в магазин на Елисейских полях и утащили с прилавков вино и шампанское.
Но эти инциденты не смогли испортить общее ощущение радости и восторга от победы французских футболистов, в честь которых парижская транспортная компания RATP на время переименовала несколько станций метро.