Футболисты сборной Франции получат Ордена Почетного легиона

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Футболисты сборной примут участие в параде на Елисейских полях

Футболисты сборной Франции, одержавшие победу в чемпионате мира 2018 года, будут удостоены высшей награды страны - Ордена Почетного легиона, сообщил представитель президента Франции.

В воскресенье они обыграли в финале чемпионата сборную Хорватии со счетом 4:2. Это вторая победа сборной Франции в чемпионатах мира.

В понедельник толпы болельщиков собрались в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, чтобы приветствовать игроков сборной.

В честь победителей организованы парад на Елисейских полях и торжественный прием в резиденции президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Толпы болельщиков собрались в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, чтобы приветствовать игроков сборной

Болельщики праздновали победу сборной всю ночь, однако в некоторых районах веселье было омрачено беспорядками и стычками с полицией.

В Париже, Лионе, Страсбурге и Руане полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона распоясавшейся толпы.

Десятки молодых людей ворвались в магазин на Елисейских полях и утащили с прилавков вино и шампанское.

Но эти инциденты не смогли испортить общее ощущение радости и восторга от победы французских футболистов, в честь которых парижская транспортная компания RATP на время переименовала несколько станций метро.