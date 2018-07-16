Миграция в Британию из ЕС - на рекордно низком уровне. Из других стран - наоборот

Правообладатель иллюстрации Alamy

В 2017 году в Великобританию переехало меньше граждан Евросоюза, чем в предыдущие три года, свидетельствуют обнародованные британским правительством данные статистики.

В то же время число мигрантов из других стран заметно возросло, и в результате "чистая" миграция в Британию (превышение числа приехавших над выбывшими), по официальным данным, оказалась самой высокой с 2011 года.

Чистый прирост миграции в Великобританию, то есть разница между количеством въехавших в страну и покинувших ее за 12 месяцев, составила 282 тыс. человек. Несмотря на то, что это на 33 тысячи больше, чем годом прежде, в Управлении национальной статистики говорят, что показатели "в целом стабильны".

Правительство стремится сократить чистый приток мигрантов до десятков тысяч человек в год.

В прошлом году Британию покинуло рекордное число граждан ЕС - около 139 тыс. человек.

Общее число жителей страны, в том числе самих британцев, уезжающих за границу, постепенно росло с 2015 года, сейчас страну покидает около 350 тыс. человек в год.

Это первые официальные данные по миграции Управления национальной статистики за полный календарный год после референдума о выходе Британии из ЕС.

Данные отчета Управления национальной статистики:

Число граждан ЕС, приезжающих в Британию в поисках работы, сократилось на треть - с 55 тыс. в 2016 до 37 тыс. в 2017 году

Чистая миграция из стран Восточной Европы, вошедших в ЕС в 2004 году, - Польши, Литвы, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Эстонии и Латвии - упало с 42 тыс. за 12 месяцев до референдума 2016 года до 6 тыс. в 2017 году

Чистая миграция из 14 "старых" членов ЕС (Германии, Франции, Италии и т.д.) после референдума сократилась почти в два раза - с 84 тыс. за 12 месяцев до референдума до 46 тыс. в 2017 году

Еще порядка 40 тыс. человек переехали в 2017 году в Британию из Болгарии и Румынии. Это самый низкий суммарный показатель для двух стран с 2014 года

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Даже если правительство получит после "брексита" больше возможностей контроля над границей, ему будет сложно сократить число иммигрантов

Анализ

Корреспондент Би-би-си по внутренним вопросам Денни Шоу:

Данные по миграции граждан ЕС зависят от того, сколько их проживает в Британии.

Сейчас их здесь около трех с половиной миллионов, поэтому можно было ожидать, что число уезжающих будет больше, чем в 70-х - 90-х годах прошлого века.

Однако в 2017 году это число резко возросло, и, судя по всему, это следствие результата референдума по "брекситу".

Что касается мигрантов, приезжающих из-за пределов ЕС, их число в 2017 году составило 311 тыс. Этот показатель вернулся к уровню 2011 года.

Все это говорит о том, что даже если после "брексита" правительство получит больше возможностей для контроля над собственными границами, ему будет сложно сократить иммиграцию из стран, не входящих в ЕС.

За и против

Вопросами миграции в Британии занимается множество неправительственных организаций. Некоторые из них поддерживают мигрантов, другие выступают за сокращение миграции.

Глава организации Migration Watch UK, выступающей за сокращение миграции, лорд Грин назвал опубликованные цифры огорчительными и добавил: "Пришло время для правительства серьезно заняться сокращением миграции вместо того, чтобы продолжать идти на уступки любым требованиям иммиграционного лобби".

По словам директора организации Migration Observatory Оксфордского университета Маделен Самптон, показатели миграции свидетельствуют о том, что Британия остается привлекательной страной, но для мигрантов из ЕС эта привлекательность значительно ослабла за последние пару лет.

Диана Эбботт, министр внутренних дел теневого правительства лейбористов, заявила, что практически для любого человека, кроме премьер-министра Терезы Мэй очевидно, что власти должны отказаться от плановых показателей по чистой миграции.

В ответ на это представитель премьер-министра заявил: "Мы по-прежнему привержены задаче сократить чистую миграцию до приемлемого уровня, а это десятки тысяч".