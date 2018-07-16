Британский дайвер хочет подать в суд на Илона Маска, обозвавшего его педофилом

  • 16 июля 2018
Верн Ансуорт (справа) помог собрать международную команду лучших дайверов мира для спасения подростков
Image caption Верн Ансуорт (справа) помог собрать международную команду лучших дайверов мира для спасения подростков

Британский дайвер-спелеолог Верн Ансуорт, который сыграл важную роль в спасении 12 таиландских мальчиков, застрявших со своим тренером в пещере на севере страны, заявил, что обдумывает перспективы судебного иска против Илона Маска.

В уже удаленном твите Маск назвал Ансуорта педофилом, после того как дайвер высмеял планы знаменитого предпринимателя соорудить миниатюрную субмарину для спасения мальчиков. По словам Ансуорта, это не более, чем пиар-трюк.

В интервью австралийскому телеканалу Верн Ансуорт сказал, что обдумывает планы подать в суд на маска. По его словам, этот вопрос еще не закрыт.

Ансуорт живет в Таиланде, и, насколько известно, хорошо знаком с подземным лабиринтом, где застряли подростки. Именно эти знания сыграли ключевую роль в операции по спасению детей. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду лучших специалистов мира по спелеодайвингу.

Ранее Верн Ансуорт заявил, что мини-субмарина, сконструированная командой Маска и доставленная по воздуху в Таиланд, абсолютно непригодна для спасения детей. Власти Таиланда также отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.

Илон Маск, который регулярно задирает в "Твиттере" журналистов или других своих критиков, сразу же написал твит, в котором, не упоминая Верна Ансуорта по имени, назвал его "британским экспатом, который живет в Таиланде".

Он также сказал, что снимет видео, в котором мини-субмарина безо всяких проблем проникнет вглубь пещеры, добавив: "Извини, педо, но ты сам напросился".

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"Знаешь что, не стоит париться с видео. Мы сами снимем, как одна из мини-подлодок проходит весь путь к пещере №5 без проблем. Извини, педо, ты реально на это напросился", - написал Маск.

Когда из-за этих слов в адрес Маска посыпалась критика, он лишь усилил свои нападки на Ансуорта.
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"Ни разу не видел этого британского экспата, живущего в Таиланде (подозрительно), за все время, что мы были у пещер", - написал Маск.

Позднее Илон Маск удалил эти твиты, которые получили 22 миллиона его фолловеров, но до сих пор так и не принес извинений за свои слова.

Би-би-си обратилась к Илону Маску за комментарием через его компанию Tesla, но ответа пока не поступало.

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Image caption Верн Ансуорт с таиландскими спасателями

Все 12 таиландских подростков и их тренер были благополучно вызволены из пещеры. Операция по их спасению была чрезвычайно сложной, в ней были задействованы сотни волонтеров.

Подростки зашли далеко вглубь пещерной системы и оказались отрезаны от остального мира после того, как из-за сильных дождей в пещере поднялся уровень воды.

Они потерялись 23 июня и были обнаружены спасателями лишь 2 июля.

На прошлой неделе, в момент, когда началась спасательная операция, Илон Маск резко раскритиковал ее таиландского руководителя Наронгсана Осоттанакорна, после того, как тот сказал, что, хотя мини-субмарина технологически очень продвинута, но она непригодна для спасения подростков.

На это Илон Маск ответил в "Твиттере", что Наронгсана Осоттанакорна неверно называют главой спасательной операции, так как он не специалист в этом деле.
Image caption Верн Ансуорт обвиняет Илона Маска в погоне за пиаром

Маск также разместил в "Твиттере" электронное послание от Ричарда Стентона - также британского дайвера, который был одним из главных организаторов спасения подростков. В своем имейле Стентон просил Маска построить свою мини-подлодку как можно скорее.

Верн Ансуорт сказал агентству Франс-пресс, что решит, подавать ли в суд на Маска за клевету после того, как на этой неделе он вернется в Великобританию.

"Маск просто гоняется за пиаром", - сказал он.

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