Image caption Верн Ансуорт (справа) помог собрать международную команду лучших дайверов мира для спасения подростков

Британский дайвер-спелеолог Верн Ансуорт, который сыграл важную роль в спасении 12 таиландских мальчиков, застрявших со своим тренером в пещере на севере страны, заявил, что обдумывает перспективы судебного иска против Илона Маска.

В уже удаленном твите Маск назвал Ансуорта педофилом, после того как дайвер высмеял планы знаменитого предпринимателя соорудить миниатюрную субмарину для спасения мальчиков. По словам Ансуорта, это не более, чем пиар-трюк.

В интервью австралийскому телеканалу Верн Ансуорт сказал, что обдумывает планы подать в суд на маска. По его словам, этот вопрос еще не закрыт.

Ансуорт живет в Таиланде, и, насколько известно, хорошо знаком с подземным лабиринтом, где застряли подростки. Именно эти знания сыграли ключевую роль в операции по спасению детей. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду лучших специалистов мира по спелеодайвингу.

Ранее Верн Ансуорт заявил, что мини-субмарина, сконструированная командой Маска и доставленная по воздуху в Таиланд, абсолютно непригодна для спасения детей. Власти Таиланда также отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.

Илон Маск, который регулярно задирает в "Твиттере" журналистов или других своих критиков, сразу же написал твит, в котором, не упоминая Верна Ансуорта по имени, назвал его "британским экспатом, который живет в Таиланде".

Он также сказал, что снимет видео, в котором мини-субмарина безо всяких проблем проникнет вглубь пещеры, добавив: "Извини, педо, но ты сам напросился".

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"Знаешь что, не стоит париться с видео. Мы сами снимем, как одна из мини-подлодок проходит весь путь к пещере №5 без проблем. Извини, педо, ты реально на это напросился", - написал Маск.

Когда из-за этих слов в адрес Маска посыпалась критика, он лишь усилил свои нападки на Ансуорта.

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"Ни разу не видел этого британского экспата, живущего в Таиланде (подозрительно), за все время, что мы были у пещер", - написал Маск.

Позднее Илон Маск удалил эти твиты, которые получили 22 миллиона его фолловеров, но до сих пор так и не принес извинений за свои слова.

Би-би-си обратилась к Илону Маску за комментарием через его компанию Tesla, но ответа пока не поступало.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Верн Ансуорт с таиландскими спасателями

Все 12 таиландских подростков и их тренер были благополучно вызволены из пещеры. Операция по их спасению была чрезвычайно сложной, в ней были задействованы сотни волонтеров.

Подростки зашли далеко вглубь пещерной системы и оказались отрезаны от остального мира после того, как из-за сильных дождей в пещере поднялся уровень воды.

Они потерялись 23 июня и были обнаружены спасателями лишь 2 июля.

На прошлой неделе, в момент, когда началась спасательная операция, Илон Маск резко раскритиковал ее таиландского руководителя Наронгсана Осоттанакорна, после того, как тот сказал, что, хотя мини-субмарина технологически очень продвинута, но она непригодна для спасения подростков.

На это Илон Маск ответил в "Твиттере", что Наронгсана Осоттанакорна неверно называют главой спасательной операции, так как он не специалист в этом деле.

Image caption Верн Ансуорт обвиняет Илона Маска в погоне за пиаром

Маск также разместил в "Твиттере" электронное послание от Ричарда Стентона - также британского дайвера, который был одним из главных организаторов спасения подростков. В своем имейле Стентон просил Маска построить свою мини-подлодку как можно скорее.

Верн Ансуорт сказал агентству Франс-пресс, что решит, подавать ли в суд на Маска за клевету после того, как на этой неделе он вернется в Великобританию.

"Маск просто гоняется за пиаром", - сказал он.