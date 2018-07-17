"Это позор": Трамп под огнем критики после встречи с Путиным

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Американские политики, представители как Республиканской, так и Демократической партии, подвергли критике выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей накануне в Хельсинки.

Больше всего возмущения вызвал ответ Трампа на вопрос, кому он верит в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. "Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня [обвинения во вмешательстве]", - сказал Трамп на пресс-конференции.

"Когда он [Трамп] имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - заявил телеканалу Си-эн-эн сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий сенатский комитет по внешним делам.

Похожее мнение высказал сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. "Трамп упустил возможность призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы 2016 года и строго предупредить насчет будущих выборов", - написал он в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @LindseyGrahamSC Missed opportunity by President Trump to firmly hold Russia accountable for 2016 meddling and deliver a strong warning regarding future elections.



This answer by President Trump will be seen by Russia as a sign of weakness and create far more problems than it solves. (1/3) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 16 июля 2018 г.

Грэм также отметил, что на месте Трампа тщательно проверил бы подаренный Путиным футбольный мяч на "жучки" и никогда не приносил бы его в Белый дом.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что Россия вне всяких сомнений вмешивались в американские выборы и "подрывала демократию" в США и других странах. Райан напомнил, что к такому выводу пришли не только разведслужбы США, но и комитет сената по разведке.

"Президент должен принимать во внимание: Россия - не наш союзник. Не существует морального равенства между США и Россией, которая остается враждебной нашим базовым ценностям и идеалам", - говорится в его заявлении.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что, по мнению спецслужб, вмешательство России в американские выборы не подлежит сомнению. "Мы дали однозначную оценку вмешательства России в выборы 2016 года и ее продолжающихся настойчивых попыток подрыва нашей демократии", - напомнил он.

В свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что тот "встал на сторону Путина и выступил против американских правоохранителей".

"За всю историю нашей страны американцы не видели, чтобы президент США поддерживал противника так, как Дональд Трамп поддержал президента Путина", - написал он на своей странице в "Твиттере". Позицию Трампа он назвал "беспечной, опасной и слабой".

Пропустить Twitter пост , автор: @SenSchumer In the entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States support an American adversary the way @realDonaldTrump has supported President Putin. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 16 июля 2018 г.

Еще один конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал слова президента США "трусливыми и позорными" и заявил, что "Путин воспримет это как зеленый свет для вмешательства в выборы".

"Президент Трамп только что атаковал наши разведслужбы и правоохранительные органы за то, что они делают свою работу, стоя рядом с диктатором, который вмешался в наши выборы, чтобы помочь ему избраться", - написал он в "Твиттере".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн охарактеризовал выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным как "одно из самых постыдных выступлений американских президентов за всю историю", а лидер демократического меньшинства палаты представителей Нэнси Пелоси назвала встречу в Хельсинки "печальным днем для Америки и для всех западных демократий".

Трампа также раскритиковали за то, что за несколько часов до начала встречи в Хельсинки он написал в своем "Твиттере", что отношения Москвы и Вашингтона испортились "благодаря глупости и тупости" прежнего руководства США.

"Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор", - заявил сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк.

Пропустить Twitter пост , автор: @JeffFlake I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. — Jeff Flake (@JeffFlake) 16 июля 2018 г.

"Давайте будем честными, Дональд Трамп, ты выглядел слабым в глазах Путина и мира. Путин уважает силу", - написал в "Твиттере" экс-посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, Путин "одержал в Хельсинки фантастическую победу".