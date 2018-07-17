"Это позор": Трамп под огнем критики после встречи с Путиным
Американские политики, представители как Республиканской, так и Демократической партии, подвергли критике выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей накануне в Хельсинки.
Больше всего возмущения вызвал ответ Трампа на вопрос, кому он верит в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. "Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня [обвинения во вмешательстве]", - сказал Трамп на пресс-конференции.
- "Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина
- О чем проговорились Путин и Трамп после саммита?
- Пресса Британии: Трамп легитимизирует агрессивную внешнюю политику Путина
"Когда он [Трамп] имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - заявил телеканалу Си-эн-эн сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий сенатский комитет по внешним делам.
Похожее мнение высказал сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. "Трамп упустил возможность призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы 2016 года и строго предупредить насчет будущих выборов", - написал он в "Твиттере".
Грэм также отметил, что на месте Трампа тщательно проверил бы подаренный Путиным футбольный мяч на "жучки" и никогда не приносил бы его в Белый дом.
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что Россия вне всяких сомнений вмешивались в американские выборы и "подрывала демократию" в США и других странах. Райан напомнил, что к такому выводу пришли не только разведслужбы США, но и комитет сената по разведке.
"Президент должен принимать во внимание: Россия - не наш союзник. Не существует морального равенства между США и Россией, которая остается враждебной нашим базовым ценностям и идеалам", - говорится в его заявлении.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что, по мнению спецслужб, вмешательство России в американские выборы не подлежит сомнению. "Мы дали однозначную оценку вмешательства России в выборы 2016 года и ее продолжающихся настойчивых попыток подрыва нашей демократии", - напомнил он.
В свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что тот "встал на сторону Путина и выступил против американских правоохранителей".
"За всю историю нашей страны американцы не видели, чтобы президент США поддерживал противника так, как Дональд Трамп поддержал президента Путина", - написал он на своей странице в "Твиттере". Позицию Трампа он назвал "беспечной, опасной и слабой".
Еще один конгрессмен-демократ Адам Шифф назвал слова президента США "трусливыми и позорными" и заявил, что "Путин воспримет это как зеленый свет для вмешательства в выборы".
"Президент Трамп только что атаковал наши разведслужбы и правоохранительные органы за то, что они делают свою работу, стоя рядом с диктатором, который вмешался в наши выборы, чтобы помочь ему избраться", - написал он в "Твиттере".
Сенатор-республиканец Джон Маккейн охарактеризовал выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным как "одно из самых постыдных выступлений американских президентов за всю историю", а лидер демократического меньшинства палаты представителей Нэнси Пелоси назвала встречу в Хельсинки "печальным днем для Америки и для всех западных демократий".
Трампа также раскритиковали за то, что за несколько часов до начала встречи в Хельсинки он написал в своем "Твиттере", что отношения Москвы и Вашингтона испортились "благодаря глупости и тупости" прежнего руководства США.
"Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор", - заявил сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк.
"Давайте будем честными, Дональд Трамп, ты выглядел слабым в глазах Путина и мира. Путин уважает силу", - написал в "Твиттере" экс-посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, Путин "одержал в Хельсинки фантастическую победу".