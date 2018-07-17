ЕСПЧ присудил компенсацию Pussy Riot по делу о панк-молебне

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Европейский суд по правам человека присудил компенсации трем участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным в России за акцию в храме Христа Спасителя в 2012 году. Также ЕСПЧ обязал Россию компенсировать им судебные издержки.

Как следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены компенсации по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро. Алехиной и Толоконниковой также должны компенсировать судебные издержки на сумму 11 760 евро.

Адвокат Pussy Riot Ирина Хрунова осталась довольна решением суда. "В решении ЕСПЧ нашло отражение все, что мы указывали в жалобе. Нашло отражение незаконное содержание под стражей на предварительном следствии: суд сказал, что не было никаких оснований содержать девушек под арестом. Суд сказал, что есть нарушения по транспортировке и по содержанию в "аквариуме", окруженном сотрудниками полиции в суде первой инстанции. Суд сказал, что есть нарушения по несправедливости судебного разбирательства", - рассказала адвокат Русской службе Би-би-си.

ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 6 Конвенции - право на справедливое судебное разбирательство. Также судьи единогласно признали, что уголовное преследование заявителей, а также объявление видеоматериалов группы экстремистскими и их запрет нарушают статью 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

"И суд признал, что реакция российский властей на то, что Pussy Riot делали в храме, была избыточной и непропорциональной. То есть власти наказали их судебным заключением и вообще в принципе уголовным преследованием. Это и есть самое главное нарушение принципа пропорциональности", - пояснила Хрунова. Размером присужденной Pussy Riot компенсации адвокат тоже осталась довольна.

"Мы не ставили перед собой задачу компенсировать все расходы. ЕСПЧ - это не способ получения денег, а способ получения морального удовлетворения", - сказала она. В российском министерстве юстиции, как сообщает Интерфакс, допустили, что, возможно, обжалуют решение Европейского суда.

Пути разошлись

В феврале 2012 года - за две недели до президентских выборов - Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя акцию, которую они сами называли панк-молебном. Участницы пытались исполнить песню "Богородица, Путина прогони", но их вывели из храма охранники. Видео акции было опубликовано в интернете. В августе 2012 года суд приговорил трех участниц группы - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам лишения свободы по статье "хулиганство". Приговор Самуцевич позже был заменен на условный срок. Ролик об акции в храме был признан экстремистским.

После освобождения Толоконникова и Алехина основали издание "Медиазона" и правозащитную организацию "Зона права", сейчас они занимаются разными проектами по отдельности.

Самуцевич пропала из публичного поля, и чем занимается сейчас - неизвестно. В начале 2017 года она рассказала в интервью Wonderzine, что учится в НИУ ВШЭ по специальности "компьютерная лингвистика". По ее словам, после освобождения ей так и не удалось найти нормальную работу, хотя несколько раз она пыталась устроиться программистом и успешно проходила тестовые задания.

"Последний этап трудоустройства во многих фирмах представляет собой контрольную проверку человека: его имя забивают в поисковик. Этот этап во всех случаях был провален", - рассказала Самуцевич.