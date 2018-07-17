МИД Британии призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17
В годовщину гибели рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого в 2014 году в небе над восточной Украиной, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Москву признать ответственность за крушение.
Ранее Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение самолета, на борту которого находились 298 человек.
"Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Ваши близкие, убитые при столь ужасных и шокирующих обстоятельствах, заслуживают справедливости", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
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"Благодаря усердной работе международной следственной группы на протяжении четырех лет мы знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", находившейся на вооружении 53-й бригады ПВО российской армии, и выпущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины", - заявил глава Форин-офиса.
По словам Ханта, это очередной пример неуважения России к человеческой жизни и к системе международных отношений, основанной на правилах.
Министр заявил, что Россия должна ответить за свои действия.
Хант заявил о поддержке Великобританией Австралии и Нидерландов в их призыве к России признать ответственность и сотрудничать в восстановлении справедливости.
В канун четвертой годовщины трагедии страны "Большой семерки" и Евросоюз также призвали Россию признать свою ответственность.
Крушение MH17
Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.
Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.
После заключения международной следственной группы в мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета. Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.
Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.