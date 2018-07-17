"У них идеал - маньяк". Что известно о задержанных за экстремизм под Тулой

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В Тульской области по подозрению в экстремизме задержаны более 20 человек. Как сообщают СМИ, задержанные состояли в группе "Партизанская правда". Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этой группе.

Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК), сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе управления Следственного комитета по Тульской области. Информацией о задержанных в ведомстве не располагают.

Агентство Интерфакс со ссылкой на источники сообщило, что в Суворовском районе Тульской области задержаны более 20 человек.

"Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам в городе Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них жители других регионов России ", - сказал собеседник агентства.

По данным агентства, задержанные состояли в группе под названием "Партизанская правда" и проводили лекции экстремистского толка. Об этом же сообщает информационное агентство "Тульские новости", которое располагает фотографиями, сделанными при обысках.

Тульская "Комсомольская правда" сообщила, что на компьютере одного из задержанных нашли "план революции 2007-2010 годов". По информации издания, члены группы занимались строительством музея героев ВОВ в Суворове.

"Партизанская правда"

В социальной сети "Вконтакте" есть сообщество "Партизанская правда партизан, Меняйлов Алексей", в котором состоят более 37 тысяч человек. В описании сообщества говорится: "Совет - объединение людей, под руководством [Алексея] Меняйлова, участвующих в исследовательской деятельности, с целью восстановления принципов товарищества и совместного развития членов Совета". Аналогичные сообщества есть и в других популярных соцсетях.

У Алексея Меняйлова есть личный сайт, на котором указано, что он писатель. На сайте он выкладывает видеоролики и публикует свои тексты. Вот некоторые заголовки: "Почему олигофренопедагогам легче обрести власть?", "Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов", "Рокфеллер и Сталин - нюанс аномальной власти". Также на сайте приведены реквизиты, по которым можно перевести деньги "в помощь проекту".

В СКР не уточнили, есть ли Меняйлов в числе задержанных.

"Признать себя сыном воспитанником проститутки"

"Если пытаться выделить суть, то присутствует пренебрежительное отношение к женскому полу. Если грубо описать, утрируя (подчеркну, что утрируя, потому как открыто таких требований нет, но к этому склоняют), то адепт должен признать себя воспитанником чуть ли не ***** [проститутки], должен найти в себе "маменькиного сынка" и признать, что его отец был подкаблучником, а мать - шлюхой", - рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с деятельностью "Партизанской правды".

В феврале 2018 года ГТРК "Воронеж" рассказывала о семейной паре пенсионеров Шульковых, сын которых Иван вступил в "Партизанскую правду партизан" и исчез. Шульковы считают это движение сектой. "Иван имел свой автомобиль, он его продал, квартира куда-то ушла тоже, в ипотеку которая взятая. Жена где-то скрывается с сыном с маленьким, с нами разговаривать не желает", - рассказывал отец Ивана Михаил Шульков.

"У него [Меняйлова] как: матери все плохие, жены все плохие, женщину надо бить, там избивают. У них идеал - маньяк-убийца, вы понимаете как страшно. Мы даём жизнь, родители. А получается, хуже нас нет никого", - говорила мать Шулькова Светлана.