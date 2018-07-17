Бывший главный следователь Москвы задержан по делу о взятке

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Задержан бывший начальник московского управления Следственного комитета (СКР) генерал Александр Дрыманов. Его фамилия неоднократно всплывала в деле криминального авторитета Шакро Молодого, однако обвинений ему не предъявляли.

Дрыманов задержан сотрудниками ФСБ как подозреваемый по уголовному делу, сообщило издание РБК со ссылкой на источник в СКР и трех собеседников, близких к ведомству.

Адвокат Александр Карабанов подтвердил, что Дрыманов задержан по делу о взятке. "Это правда", - сказал он. В настоящее время с генералом проводятся следственные действия, добавил Карабанов.

В свою очередь информированный источник Интерфакса уточнил, что следствие будет добиваться заключения Дрыманова под стражу. "Конечно, в суд будет направлено ходатайство об аресте задержанного, так как велика вероятность, что, находясь вне СИЗО, он предпримет попытки скрыться", - сказал собеседник агентства. Дрыманов вину не признает, сообщил источник.

Задержание после рапорта

Дрыманов подал рапорт об отставке в конце мая. Он просил о выходе на пенсию по выслуге лет, сообщали СМИ.

Указ президента об отставке Дрыманова не публиковался, но на сайте столичного главка СКР его фамилии уже нет, обращает внимание РБК. Собеседник издания подтвердил, что Дрыманов уже уволен.

Дрыманов был назначен на должность главы управления СКР по Москве указом президента, он "спецсубъект", и единственный, кто уполномочен возбуждать против него уголовное дело - руководитель Следственного комитетат России Александр Бастрыкин.

Источник Би-би-си в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела, рассказал, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дрыманова решался Бастрыкиным. Бастрыкин, по словам собеседника Би-би-си, "до последнего упирался", но на него "надавили" в ФСБ.

Дрыманов, как отмечает источник Би-би-си, до сих пор оставался "спецсубъектом". Покинув пост начальника главного управления СКР по Москве, он остался следователем, а значит подпадает под статью "Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам").

РБК пишет, что в последнее время генерал "активно занимался получением адвокатского статуса". "Попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание", - сказал собеседник издания.

Кто такой Дрыманов

Фамилия Дрыманова упоминалась во время рассмотрения дела Шакро Молодого (Захария Калашова) - нескольких высокопоставленных офицеров СКР обвиняли в получении взяток за освобождение соратника криминального авторитета Андрея Кочуйкова, задержанного после перестрелки на Рочдельской улице в Москве.

Один из подсудимых - подчиненный Дрыманова Денис Никандров - напрямую обвинил своего бывшего начальника в причастности к преступлению. А в январе 2018 года при оглашении в суде обвинительного заключения в отношении экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко прокурор назвал Дрыманова среди лиц, освобождавших Кочуйкова из СИЗО за взятку.

"Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от [предпринимателя Дмитрия] Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений", - заявил тогда прокурор Борис Локтионов.

Из обвинительного заключения, зачитанного прокурором, следовало, что команду переквалифицировать дело против Кочуйкова и отдать его на контроль Никандрову дал именно Дрыманов.

В марте, давая показания в суде, Дрыманов категорически отверг подозрения в свой адрес, а также выступил в защиту Максименко. Кроме того, он заявил, что Никандров дал на него показания под давлением сотрудников ФСБ.

"Решение о задержании [Дрыманова] было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого", - пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.