Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оппозиция в России считает, что лишена конституционного права на свободу собраний, поэтому злоупотребить им не может

Законопроект о введении штрафов за "злоупотребление правом на проведение митингов" во вторник принят Государственной думой России в первом чтении.

Злоупотреблением депутаты называют подачу уведомления о проведении публичного мероприятия "без цели его проведения". Как именно можно понять мотивы заявителей, депутаты не пояснили. Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для организаций - до 100 тысяч рублей.

По сути, новые поправки в административный кодекс означают, что Дума заставляет организаторов митингов идти в своих намерениях до конца - в случае, если акции согласованы с властями, что бывает нечасто. Новый закон также обязывает организаторов уведомлять органы власти об отмене публичных мероприятий не позднее чем за день до запланированной даты.

Случай, который сподвиг группу единороссов на создание законопроекта, приводится авторами в пояснительной записке: в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге некто подал 660 заявок на публичные мероприятия в один день с разницей в одну минуту.

"Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте", - говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Кто был этим заявителем, остается неизвестным.

Издание "Медиазона" нашло подателя не 660, а полутора тысяч уведомлений - это координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов. Он подтвердил "Медиазоне", что на 26 ноября 2017 года подал 1400 заявок на проведение встреч Алексея Навального - который вел кампанию перед выборами президента России - с избирателями в 25 различных местах города. Хотя на все уведомления, по словам координатора, был получен отказ, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко эти заявки доставили немало хлопот.

"Полтавченко был очень зол", - сказал Михайлов "Медиазоне".

Как указано в базе законопроектов на официальном сайте Госдумы, законопроект о злоупотреблении правом на проведение митингов был включен в примерную программу рассмотрения на сентябрь 2018 года, однако его принятие ускорилось, и первое чтение состоялось уже в середине лета.

Колдовство чиновников

Тактика подачи множественных уведомлений о митингах - в надежде на согласование хотя бы одной - используется отнюдь не только штабами Навального.

Прокоммунистический "Левый фронт" под руководством Сергея Удальцова, например, жалуется, что в Свердловской области только в июле они 80 раз пытались подать заявку на акцию протеста против повышения пенсионного возраста россиян и получили 80 отказов за две с половиной недели.

Каждый раз местные власти говорили, что место и время уже занято другими митингующими.

"Мы методично выезжаем на все места, где по заявлениям чиновников должны проводиться другие митинги, уведомления на которые неизвестными лицами вдруг были поданы раньше нас. Хотя ровно за 15 дней, как сказано в законе и ровно в 8:30, когда открывается министерство, кроме нас никто уведомлений не подавал. Как они попадают к чиновникам раньше нас - это какое-то колдовство. Но ни разу мы не обнаружили никаких митингов! А нам отказано!" - говорится в заявлении "Левого фронта".

Можно ли злоупотребить правом, которого нет?

По оценке организации Freedom House, оценивающей соблюдение гражданских свобод по всему миру, декларированная в конституции свобода собраний в России не осуществляется на практике. В докладе за 2018 год Российская Федерация получила оценку в 7 баллов - самую низкую из возможных - за соблюдение политических свобод.

Самый яркий пример прошлого года - массовые митинги протеста против коррупции в марте 2017 года, организованные Алексеем Навальным после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон": власти не только не дали разрешения провести акцию в заметном для публики месте, но также задержали более тысячи участников.

Восемь человек, пришедших на митинг, к концу года получили тюремные сроки от 1,5 до 3,5 лет.