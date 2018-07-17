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Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает вывод американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

В понедельник на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампа спросили, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента.

Это замечание вызвало резкую критику многих американских политиков и журналистов, в том числе его союзников-республиканцев.

Во вторник, спустя более суток, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что неточно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

"Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть", - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия".

Президент подчеркнул, что он полностью доверяет американским разведывательным службам.

Трамп обещал принять меры с целью обезопасить будущие выборы от подобного вмешательства. Однако президент повторил, что дипломатия и поддержание контактов с Россией предпочтительнее враждебности и конфликтов.