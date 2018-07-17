Генерала Дрыманова арестовали. Об этом попросило ФСБ

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователей из ФСБ - они опасались, что на свободе генерал Дрыманов может скрыться или помешать расследованию.

Сам Дрыманов вину не признал. Ходатайство об аресте рассматривалось в закрытом режиме. Перед началом слушаний Дрыманов сказал, что готов к процессуальному сражению, однако в итоге суд встал на сторону следствия и арестовал генерала до 12 сентября.

"Время покажет, что будет дальше", - ответил Дрыманов на вопрос, что думает о мере пресечения. Также он сказал, что будет обжаловать решение суда.

На заседании был следователь ФСБ Михаил Савицкий, который также выступает следователем по делу Дениса Никандрова - бывшего подчиненного Дрыманова. Савицкий известен работой над громкими делами о терроризме.

Адвокат Дрыманова Денис Кобелев ранее работал следователем центрального аппарата СКР. Дрыманов фактически последовал собственному правилу - давая показания в Мосгорсуде по делу своего коллеги, полковника Михаила Максименко, он сказал, что "лучший адвокат - это следователь".

Кобелев отказался от комментариев, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении материалов дела. Он пообещал обжаловать решение об аресте, по закону это можно сделать в трёхдневный срок.

Дрыманова на выходе из Лефортовского суда прямо в наручниках посадили в микроавтобус Mercedes Viano со спецсигналами. Согласно базе общества "Синие ведерки", машина закреплена за ФСБ.

О том, что бывшего высокопоставленного офицера Следственного комитета (СКР) Дрыманова задержали сотрудники ФСБ, стало известно во вторник утром. Первым об этом сообщило РБК. "Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого", - сказал РИА Новости адвокат генерала Александр Карабанов.

СМИ называли Дрыманова "доверенным лицом" главы СКР Александра Бастрыкина и специалистом по его деликатным поручениям. Он возглавлял расследование дела о преступлениях против жителей Южной Осетии во время пятидневной войны в Грузии в 2008 году, довел до суда второе "дело ЮКОСа" и занимался делом украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвинили в убийстве российских журналистов.

Дрыманова обвиняют в получении взяток по двум эпизодам, рассказали Би-би-си два собеседника, знакомые с материалами дела. По статье "Получение взятки в особо крупном размере" ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали собеседники Би-би-си, на Дрыманова дал показания Денис Никандров, работавший его заместителем в столичном главке СКР. Сейчас Никандров сидит в СИЗО.

Никандрова задержали по делу о подкупе высокопоставленных сотрудников СКР с целью освобождения Андрея Кочуйкова (Итальянца), соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

По этому делу задержали и других высокопоставленных офицеров СКР - главу управления собственной безопасности комитета полковника Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и руководителя следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко. В апреле Максименко получил 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, деньги за освобождение Итальянца передавал не сам Шакро Молодой, а связанный с ним бизнесмен Дмитрий Смычковский.

Никандров подробно рассказывал на допросе, как Дрыманов передавал ему долю от 1 млн долларов, который начальник столичного главка СКР получил от Смычковского. По его словам, он видел, как Дрыманов отсчитывал из пакета, наполненного пачками долларов, 200 тысяч долларов.

Эти деньги предназначались Никандрову, и, как он сам рассказал следователям, Дрыманов отдал ему мешок "Боско", в котором лежали пачки долларов.

Загадочная ничейная карточка

Второй эпизод в деле Дрыманова - взятка в почти 10 тысяч евро от Никандрова.

Как рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с материалами дела, генералу вменяют получение банковской карточки с 9850 евро на счету от его подчиненного. Никандров, по версии следствия, передал эти деньги Дрыманову за общее покровительство и продвижение по службе.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Показания на Дрыманова дал его бывший подчиненный Денис Никандров

6 марта в суде по делу Максименко прокурор огласил показания Никандрова, в которых тот утверждал, что давал взятку начальнику. Дрыманов 19 марта, выступая в суде по делу Максименко, отрицал получение взятки.

"Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. Таким образом, на ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно", - говорил он.

В день, когда Дрыманов явился в суд как свидетель, прокурора Локтионова на процессе не было. Генерала это расстроило. "Я просто хотел посмотреть ему в лицо, в глаза его посмотреть", - пояснил Дрыманов.

Кто сдал генерала

Дрыманова задержали в понедельник вечером, рассказал Би-би-си источник в правоохранительных органах, ночь он провел в изоляторе на Петровке. Об этом также сообщил собеседник РИА Новости.

ФСБ планирует обратиться в Лефортовский суд для избрания меры пресечения Дрыманову, рассказал собеседник Би-би-си в правоохранительных органах. Пока в суд материалы дела генерала не поступали, сказали Би-би-си в пресс-службе суда.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption По данным источника Би-би-си, Бастрыкин долго не хотел сдавать Дрыманова

Дрыманов подал рапорт об отставке 30 мая, попросив о выходе на пенсию по выслуге лет. 13 июля СМИ сообщили, что Дрыманов перестал быть руководителем столичного главка СКР, а вместо него исполняющим обязанности назначен Андрей Стрижов. Указ президента об отставке Дрыманова не публиковался, но с сайта столичного главка СКР его фамилия исчезла, обратило внимание РБК.

Так как Дрыманова назначали на должность главы управления СКР по Москве указом президента, он "спецсубъект", и единственный, кто уполномочен возбуждать против него уголовное дело - руководитель СКР Бастрыкин.

Источник Би-би-си в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела, подтвердил, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дрыманова решался Бастрыкиным. Тот, по словам собеседника Би-би-си, "до последнего упирался", но на него "надавили" в ФСБ.

Дрыманов, как уверяет источник Би-би-си, до сих пор оставался "спецсубъектом". Покинув пост начальника главного управления СКР по Москве, он остался следователем, а значит подпадает под статью Уголовно-процессуального кодекса "Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам".

В свою очередь, РБК и "Коммерсант" писали, что в последнее время генерал активно занимался получением адвокатского статуса. "Попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание", - сказал собеседник РБК. "Заявление на сдачу квалификационного экзамена на получение статуса адвоката Дрыманов подал в начале июля", - подтвердили РИА Новости в адвокатской палате Волгоградской области.

Представитель СКР и адвокат Дрыманова на момент сдачи заметки не ответили на звонки Би-би-си.