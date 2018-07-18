Миллионы Никольской: сколько денег и на что потратили болельщики ЧМ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во время чемпионата иностранцы потратили на сувениры в два раза больше, чем в прошлом году во время Кубка конфедераций

Сбербанк подсчитал, кто из иностранцев больше всех потратился в России во время мундиаля и на что. Шведы больше остальных тратили на рестораны, британцы - на отели, а катарцы - на одежду.

По подсчетам банка, иностранные туристы за время чемпионата потратили с помощью банковских карт 1,5 млрд долларов. Учтены расходы в европейской части России, в том числе снятие наличных в банкоматах, не учтено бронирование отелей и авиабилетов в международных системах бронирования. Через системы самого Сбербанка - банкоматы и эквайринг - прошло 40% этих трат.

В этом году иностранные туристы потратили в России в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году, когда проходили матчи Кубка конфередераций, говорится в сообщении Сбербанка.

В Россию во время чемпионата приехали 2,9 млн иностранных туристов, так что получается, что каждый потратил с карт в среднем по 520 долларов.

Правда, не все они ходили на футбол. Футбольные матчи посетили меньше трети этих туристов: иностранцы получили меньше 650 тыс. Fan ID (паспортов болельщиков), которые были необходимы для посещения стадионов.

После побед и поражений

36,5% всех трат за время чемпионата, который длился месяц с 14 июня по 15 июля, пришлось на неделю 18-24 июня, когда проходили матчи группового этапа. В это время на чемпионат приехали болельщики наибольшего числа стран - пока их команды не вылетели из турнира.

Жители Ближнего Востока и Африки покинули Россию раньше других, следует из данных их покупок. А вот немцы, испанцы и бразильцы тратили более равномерно, по-видимому, ожидая прохождение своих стран дальше в турнирной таблице.

Болельщики тратили больше в дни значимых побед и после выбытия команд из чемпионата.

Концентрация на Никольской

На улице Никольской, которая стала на время чемпионата центром фанатской активности, траты выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Всего иностранцы потратили там 220 млн рублей. Больше всего - 18 июня.

В самой Москве в тот день никто не играл, зато в других городах прошло сразу три матча: в Нижнем Новгороде играли Швеция и Южная Корея, в Сочи - Бельгия и Панама, а в Волгограде - Тунис и Англия.

Средний чек на Никольской составил, по подсчетам Сбербанка, 8,8 тыс. рублей по сравнению с 6,5 тыс. рублей в прошлом году. Но некоторые фанаты тратили и больше. Так, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн рублей, говорится в исследовании банка.

Больше всех на Никольской потратили держатели карт из четырех стран.

Китай - 50 млн рублей

Мексика - 22 млн рублей

США - 16 млн рублей

Катара - 12 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption На Никольской улице, ставшей на время ЧМ центром фанатской активности, траты выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

Многие туристы не следовали за своей командой по всей России: владельцы 75% иностранных карт совершали транзакции только в одном городе России, 15% - в двух городах, 10% - в трех и более.

Авторы исследования отмечают, что траты выросли не только в городах чемпионата, но и в соседних - из-за дефицита гостиниц. Так, в Рязанской области, которая граничит с Московской, Нижегородской и Мордовией, иностранцы потратили на 65%. Так же выросли расходы иностранцев в Пензенской области, которая тоже граничит с Мордовией, а в Ульяновской области они выросли на 44% (граничит с Мордовией, Татарстаном, Самарской областью).

Впервые в России

Больше всего в России во время чемпионата потратили американцы и китайцы, чьи команды не участвовали в чемпионате.

Траты американцев по сравнению с прошлым годом выросли в два раза, китайцев - на 59%.

Но этот рост не сравнится с динамикой расходов жителей Латинской Америки.

Мексиканцы потратили в шесть раз больше, чем в прошлом году, Аргентинцы - в 8,5, а перуанцы - в 17 раз. Очевидно, до чемпионата жители этих стран реже ездили в Россию.

Комфорт или еда?

В Сбербанке подсчитали, что гости чемпионата из стран с высокими доходами - США, Великобритании, Германии, Австрии больше других потратили на гостиницы - 20% от своего "карточного" бюджета. Этот показатель у болельщиков из Латвии, Беларуси, Эстонии и Украины оказался в четыре раза меньше. Больше всего они тратили в супермаркетах.

Самыми большими гурманами оказались жители Швеции, заметную долю бюджета - 25% - они выделили на рестораны. Их догоняют бельгийцы, которые потратили в ресторанах больше 20%.

Меньше всего на отели и рестораны потратили жители Туркменистана, Беларуси, Эстонии, Вьетнама и Украины - на каждую их этих статей расходов у них ушло меньше 5% бюджета.

Жители Китая и Катара заметно расходовали деньги на одежду - на них приходится 26 и 45% всех трат иностранцев на эту статью расходов.

Китайцы также обеспечили 65,1% всех расходов на косметику и 38,6% на ювелирные украшения.

Пятая часть расходов на рестораны и сувениры пришлась на американцев.