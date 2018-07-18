В Петербурге экс-секретарь суда получил срок за то, что мешал суду

Правообладатель иллюстрации Getty Creative

Бывший секретарь Октябрьского районного суда Петербурга Александр Эйвазов получил год и 10 месяцев колонии по делу о воспрепятствовании правосудию. Правозащитники считают, что преследование Эйвазова - месть за его попытку привлечь внимание к нарушениям закона со стороны судьи.

"На сегодняшний день это самый суровый приговор по статье о воспрепятствовании правосудию. До этого в судебной практике и официальной статистике не были замечены случаи, когда суд назначил бы реальное наказание лицу, впервые совершившему такое преступление", - заявил адвокат Эйвазова Иван Павлов.

Суд постановил зачесть время, проведенное Эйвазовым в СИЗО, за два дня отбытия наказания. Это значит, что он должен выйти на свободу через три дня, сообщил Павлов журналистам. После освобождения Эйвазов сам придет на рассмотрение своей апелляционной жалобы, добавил адвокат.

По версии следствия, Эйвазов умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания "на почве личной неприязни к судье", чем восприпятствовал осуществлению правосудия.

Эйвазов также был обвинен в клевете в отношении судьи, с которой работал в Октябрьском районном суде, но позже это обвинение было снято за отсутствием состава преступления.

Что произошло

Осенью 2016 года, отучившись в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Эйвазов устроился в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, где работал секретарем у судьи Ирины Керро.

В его обязанности входило сопровождение заседаний: составление протоколов судебных заседаний и извещение сторон о ходе процесса. Уже в декабре Эйвазов написал заявление об увольнении из-за конфликта с судьей и многочисленных нарушений, которые, по его словам, происходили в суде.

Обо всем, что ему не нравилось, Эйвазов начал рассказывать публично. После увольнения он написал десятки жалоб в Верховный суд и правооохранительные органы, выкладывал аудиозаписи своих диалогов с коллегами и записывал видеоролики.

Эйвазов писал, что работа унижала его человеческое достоинство, а судья Керро вольно обращалась с протоколами и насмехалась над подсудимыми.

Правообладатель иллюстрации VKontakte Image caption Александр Эйвазов собирался стать судьей по уголовным делам

После увольнения в отношении Эйвазова возбудили дело по статье "воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения" и объявили в розыск. В августе он был задержан в Краснодарском крае и доставлен в Санкт-Петербург.

По версии следствия, 15 ноября 2016 года Эйвазов в качестве секретаря фиксировал в Октябрьском районном суде ход слушаний по уголовному делу о покушении на мошенничество.

Как указывали следователи, Эйвазов был обязан изготовить и подписать протокол судебного заседания в течение трех дней, однако "на почве личной неприязни к судье, рассматривающей по существу данное уголовное дело, желая отмены приговора, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания".

Эйвазов вину не признал. Его защита доказывала, что он участвовал в деле только на начальной стадии судебного разбирательства, а потом заболел, и протокол уже готовился другим сотрудником суда.

Осенью 2017 года правозащитники из центра "Мемориал" признали Эйвазова политическим заключенным.