Розовое золото: тренд, который закрепится надолго

Правообладатель иллюстрации Stella Lunardy Couture Image caption Все началось с айфона, и теперь моду на розовое золото уже не остановить

Пройдитесь по модной улице, от Лондона до Джакарты - и вы обязательно увидите прохожих с как минимум одной вещью цвета розового золота, будь то сумка или аксессуар.

Этот необычный оттенок розового, кажется, теперь везде - и уже не только в одежде и украшениях. В апреле на миланской ярмарке мебели - крупнейшей выставке, которая проходит раз в год - кухни цвета розового золота были последним писком моды.

Цвет красиво используется и на свадьбах, в тортах модных кондитерских, а еще если вам нужны новые колеса - есть и машины такого цвета. Почему же он так популярен?

iPhone 6s

Большинство впервые услышали про этот цвет в сентябре 2015 года, когда Apple выпустила новую модель iPhone 6S в цвете "розовое золото". Модель 6S стала одной из самых популярных - 40% предзаказов на нее было оформлено именно в этом цвете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Apple выпустила популярную модель в новом цвете - и все бросились ее скупать

Это был тот самый смартфон для звезд и модников - редкий случай, когда они обратили внимание на запуск нового гаджета, и, что даже более необычно, заявили, что iPhone 6S стал главным телефоном сезона.

Тем не менее, розовое золото уже существовало до того, как его выбрали в качестве цвета для смартфона. Как утверждает ведущее агентство по трендам в моде WGSN, этот цвет начал набирать популярность в 2012 году, когда регулярно стал использоваться в украшениях.

Дизайнеры марок Jimmy Choo и Cavalli создали одежду для подиума в этих цветах - во многом потому, что начался тренд на медный. Он был вдохновлен тягой дизайнера интерьеров Тома Диксона к медным светильникам и вещам для дома в 2013 году.

Правообладатель иллюстрации Seat Image caption Испанский производитель автомобилей Seat выпустил модель в цвете розового золота в 2017 году, сделав машины "нежными"

"Мы видим, как тренд развивается, когда замечаем множество его вариаций, это создает некий шаблон", - рассказывает Би-би-си директор по цвету WGSN Джейн Бодди.

"Однозначно на тренд розового золота повлиял тренд на медь, потому что они похожи, и медь заставила обратить внимание на металлики", - говорит она.

Бодди говорит, что розово-золотой айфон позволил цвету "охватить критическую массу", и потому в 2016 году Pantone назвала его "цветом года" под названием "розовый кварц".

Как работают тренды

Pantone известен своей стандартизованной системой подбора цвета, которая сильно влияет на выбор цветов в одежде, мебели, и на свадьбах. Каждый год Pantone выделяет тот или иной цвет, и его замечают дизайнеры, ритейлеры модной одежды, эксперты по дизайну интерьеров и свадебная индустрия.

Правообладатель иллюстрации 20th Century Fox Image caption Энн Хатауэй в роли Андреа в "Дьявол носит Prada"

Помните фильм "Дьявол носит Prada"? Там героиня Мэрил Стрип Миранда Пристли объясняет стажеру Андреа, что ее синий джемпер на самом деле лазурный, и этот оттенок сначала появился в коллекциях модных дизайнеров, прежде чем попасть в магазины масс-маркета, где Андреа и "выудила его на какой-то распродаже".

При обычном сценарии после прокатившейся по подиумам популярности в 2012-2016 годах интерес к розовому золоту должен был утихнуть. Pantone в 2017 году выбрал цвет "зелени", в 2018-2019 балом правит лиловый, а в 2020-м модным станет мятный.

Розовый миллениалов

По непонятным причинам, розовое золото все еще популярно. Как считает модный редактор Marie Claire Пенни Голдстоун, миллениалы полюбили розовый, потому что он хорошо смотрится на фотографиях в соцсетях.

"Я бы сказала, розовое золото стало феноменом поп-культуры. Он до сих пор популярен с 2015 года", - говорит она Би-би-си.

"Потому что он ко всему подходит. В "Инстаграме" можно увидеть фотографии людей, которые с бокалом розового вина сидят на розовом шезлонге в винтажном розовом купальнике 1950-ых годов".

Многие ритейлеры в последнее время рассказывали Би-би-си, что на их ассортимент сильно влияют тренды в "Инстаграме".

"На масс-маркет влияют тренды с подиумов, поэтому если там встречается один цвет, они создадут вдохновленные им вещи, чтобы люди могли иметь такую вещь за небольшие деньги", - говорит Голдстоун.

"А потом они посмотрят на микротренды, что популярно этим летом - так что если группа влиятельных людей фотографируется в "Инстаграме" в одном и том же платье из Topshop, они тоже создадут похожий продукт".

По мнению Голдстоун, миллениалы впервые полюбили розовое золото в 2014 году после фильма "Отель "Гранд Будапешт". Там встречалось много шикарных розовых ретро-интерьеров.

Правообладатель иллюстрации Fox Searchlight Pictures Image caption Рэйф Файнс и Тони Револори в фильме "Отель "Гранд Будапешт"

Компания Panasonic провела исследование рынка среди женщин 20-29 лет в Германии, Франции и Великобритании. Выяснилось, что респондентки предпочитают технику для красоты - фены и плойки - в розово-золотом цвете, потому что ассоциируют этот цвет с женственностью, элегантностью и некой "премиальностью".

Испанский производитель автомобилей Seat тренд на розовое золото переосмыслил по-своему: как представители компании сказали Би-би-си, версия хэтчбэка Ibiza в розовом золоте выпускается, чтобы "добавить нежности в мир автомобилей".

Голдстоун говорит, что миллениалы продолжают уделять внимание розовому золоту уже даже в качестве психологического протеста против событий в 2016 году, которые они считают депрессивными.

"Розовый раньше презирали, но в эпоху миллениалов он кажется крутым, потому что он ироничен. Мы снова носим девчачий розовый, но делаем это иронично", - поясняет она.

"Умирали знаменитости, прошло движение Black Lives Matter [интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения- Би-би-си], стрельба, год "брексита", выборы Трампа, а прямо перед этим в ноябре 2015 года нападения террористов в Париже - люди хотят сконцентрироваться на чем-то позитивном", - говорит Голдстоун.

Гендерно-нейтральный подход

Бразильская дизайнерская марка обуви Melissa использовала розовый в некоторых моделях своей обуви последние 20 лет, однако заметила, что в последние два года розовое золото особенно популярно - и у женщин, и у мужчин.

"Мы добавили розовый в некоторые мужские модели, и покупателям это нравится. Среди наших клиентов много известных мужчин, и они выбирают розовый в качестве основного цвета", - сказала маркетинг-директор Melissa Ракель Шерер Би-би-си.

Каждая пара обуви обычно производится в двух цветах, и видя интерес покупателей, в Melissa поняли, что один из цветов всегда должен быть розово-золотым.

Image caption Актер Мэттью Сим одет в розово-золотой с подходящими аксессуарами

Британский масс-маркет ритейлер New Look говорит Би-би-си, что розовое золото стало "классически нейтральным" цветом в гардеробе их покупателей, и используется чаще всего в обуви, сумках и украшениях.

"Думаю, важность "женского" и феминизма повлияла на гендерную нейтральность коллекций, где розовый сделали доступным для обоих полов", - говорит глава отдела дизайна обуви и аксессуаров Элисон Чипчейз.

58-летний актер Мэтью Сим, снимавшийся в фильмах "Интервью с вампиром" и "Фантастические твари и где они обитают", говорит, что носить розовое сегодня уже намного более приемлемо.

"Сейчас практически во всех магазинах можно найти розовый костюм, но в последние два-три года это было непросто, от случая к случаю", - говорит он.

"[В прошлом] надеть розовый костюм было неприемлемо... мужчины стали куда более сознательными и открытыми в плане моды, и не боятся носить необычные вещи".

Не только мода

По уверениям WGSN, тренд на розовое золото достиг пика. Но бренды говорят, что розово-золотой однозначно сильно влияет на продажи и спрос вещей - как на одежду, так и на украшения, косметику, на свадебную моду.

Правообладатель иллюстрации Merwin Adenan Image caption Многие пары в Индонезии, такие как Дэниэл Кайа и Кьяндра Сусанто, хотят оформить свадьбу в розово-золотых тонах

Дизайнер свадебных платьев из Джакарты Стелла Лунарди говорит, что невесты захотели себе розово-золотые платья во второй половине 2016 года, и к настоящему моменту она создала более 130 платьев для невест, а также их подружек и мам.

"Думаю, что здесь есть и другие тренды - в Индонезии в этом году популярны цвета серебра, розового золота, темно-бордовый, цвет шампанского и золотой", - говорит Лунарди, которая создает платья для индонезийских знаменитостей и участниц международных конкурсов красоты. "Лиловый тут редко встретишь", - добавляет она.

А в британской кондитерской Poppy Pickering говорят, что тренды в свадебную индустрию приходят позже, поэтому розовое золото стало популярно здесь с конца 2017 года.

Правообладатель иллюстрации Jane Beadnell Photography Image caption Торты и свадебные аксессуары в розовом золоте сейчас на пике моды

"В этом году у меня много розово-золотого в тортах. Мне кажется, это все еще в тренде, потому что он хорошо сочетается с румянцем и намного теплее, чем золотой", - говорит дизайнер тортов Доминик Пикеринг из Poppy Pickering.

"Я удивлена, что розово-золотой так долго шел до нас - людям понадобилось время, чтобы найти нужные аксессуары для такого торта, и теперь его выбирают".

Сейчас намного проще найти розово-золотой и в магазинах товаров для дома, говорит Джо Снук, блогер, занимающаяся интерьерами и выпускающая товары для дома сама.

Снук, у которой 34 тысячи фолловеров в Инстаграме, потратила 1000 фунтов (1303 доллара), чтобы оформить свой дом в розово-золотом, и говорит, что замечает, как в последние пару месяцев полки масс-маркета наполняются товарами в этом цвете.

Правообладатель иллюстрации @newbuildtohome Image caption Джо Снук потратила 1000 фунтов на оформление дома в розово-золотом

Как долго тренд продлится?

"Декор для дома во многом как мода на одежду, где в новом сезоне - новый тренд, но я думаю, так много людей полюбили розовое золото, что это не уйдет насовсем, - считает Снук. - Это слишком красивый цвет".

В New Look отмечают, что продолжат использовать этот цвет в своих коллекциях, пока у покупателей есть интерес к нему.

Шерер из Melissa соглашается: "Когда мы анализируем, как продается коллекция по всему миру в 270 магазинах, то видим, что почти у каждой модели самый продаваемый цвет - розовое золото".

Бренд следует трендам Pantone каждый год, но эксперименты порой дают неожиданные результаты.

"Мы попробовали сделать самые продаваемые в мире сандалии в лиловом в этом сезоне, пытаясь понять, чего хочет покупатель, но эта версия вообще не продавалась, и нам пришлось увеличить выпуск сандалий в розовом золоте", - рассказывает Шерер.

Правообладатель иллюстрации Melissa Image caption Туфли цвета розового золота продаются лучше всего, говорят в Melissa

"Почему миллениалы так любят розовый? Не знаю, но если они хотят розовое золото, мы продолжим делать для них обувь такого цвета", - заключает она. - Все определяет то, чего хочет потребитель".