Тайские подростки впервые появились на публике

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption The boys' appearance before the media is meant to be a one-off

В Таиланде прошла пресс-конференция со спасенными из пещеры в подростками, которых день назад выписали из больницы. Они появились в футбольной форме вместе со своими спасателями. После встречи с журналистами они отправятся домой.

Губернатор города Чианграй, где проходит конференция, заявил, что это будет единственным официальным появлением подростков перед журналистами, и больше с прессой они общаться не будут.

Психиатры замечают, что только непрерывное общение мальчиков со своими семьями поможет им вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что признаки психологической травмы могут проявиться у них спустя несколько месяцев. Четверо спасенных мальчиков не имели гражданства, однако теперь получат тайское. Власти подтвердили, что оформление документов уже началось.

Мальчики, которые вместе с тренером Экаполом Чантавонгом (Аке) пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, рассказали, что пока ждали спасения, поочередно пытались рыть стены пещеры. Один из них смог вырыть яму в три-четыре метра.

Подростки описали момент, когда дайверы их нашли, как "чудесный". Один из них говорит по-английски, и смог сказать "привет" британскому пловцу. Тренер Аке рассказал, что когда дайверы спросили, кто хочет быть спасенным первым, никто не вызвался сам. Он пошутил, что тех, кто жил поближе к пещере, отдали спасателям первыми. Врачи отметили, что подростки вели себя одинаково стойко в этой ситуации.

Некоторые из подростков говорят, что боялись наказания родителей - ведь некоторые футболисты не сообщили старшим, что идут в пещеру. Одного из мальчиков волновало, что он не сделал уроки.

Предполагается, что мальчиков временно рукоположат в буддистских послушников - это традиция для мужчин в Таиланде, переживших несчастье. На вопрос, какие уроки они извлекли из произошедшего, один из мальчиков ответил: "Я обещаю быть хорошим человеком, хорошим гражданином".

Подростки рассказывают, что за эти 10 дней нахождения в пещере думали о родителях, а также о своей любимой еде. Один из них сказал, что думал о жареном рисе.

Вопросы для пресс-конференции были согласованы с детским психиатром, чтобы убедиться, что они не навредят подросткам. При этом врачи оценили физическое и ментальное здоровье подростков как "довольно хорошее".

Как заявила компания из футболистов и тренера, плавать они на самом деле умеют, и даже не раз делали это, когда вода в пещере поднималась. В СМИ появлялись сообщения о том, что спасательная операция затруднена из-за того, что не все умеют плавать. По словам тренера Аке, футбольные тренировки включают в себя плавание.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мальчики пришли на пресс-конференцию в своей футбольной форме

Как пропали дети

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Детей нашли на незатопленном участке пещеры примерно в 4 км от входа.

Подростки пропали в день рождения одного из мальчиков. Та еда, которую ребята взяли с собой в честь праздника, и помогла им выжить.

Правообладатель иллюстрации AFP/Royal Thai Navy

Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и другие припасы. Во время операции погиб водолаз Саман Гунан.

Детей вызволяли из пещеры по одному из-за того, что некоторые проходы в пещере были довольно узкие. Кроме того, спасатели считали, что если бы один ребенок запаниковал, паника могла бы охватить и других детей. Четырех детей спасли в воскресенье, 8 июля, еще четырех - в понедельник, а во вторник спасли последнюю четверку и тренера.

25-летний тренер был самым ослабевшим из всех. Он отказывался от еды и отдавал ее своим подопечным.

Источники среди спасателей заявили Би-би-си, что перед спасением мальчикам дали седативные препараты, чтобы предотвратить панику в темных и узких проходах пещеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мальчикам вкололи седативные препараты, чтобы они не запаниковали во время спасения

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.