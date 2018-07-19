Image caption По армяно-российскому договору о дислоцированной в Гюмри 102-й военной базе, военные должны заранее ставить в известность местные органы о маршрутаж передвижения

Инцидент с российскими военными 102 базы, дислоцированной в областном центре Гюмри, вызвал панику в селе Пани́к Ширакской области Армении.

В социальных сетях появились снятые жителями села видеозаписи, на которых видно, как из проезжающих по селу военных грузовиков ведется беспорядочная стрельба из автоматического оружия, а также слышны взрывы. Инцидент произошел 17 июля.

Автор одного из видео Армен Григорян на своей странице в фейсбуке пишет, что жители села были в ужасе. Некоторые говорят, что не могли понять, что происходит. Кто-то думал - землетрясение, а кто-то - что это реальные военные действия.

"Стреляли из оружия типа АКС, ЗРК и ПК, взрывали дымовые шашки и взрывпакеты", - сообщил Армен Григорян.

Военные заявили, что отрабатывали сценарий учений, а стрельба велась холостыми патронами. Но селяне заблокировали колонну, требовали объяснений и удерживали российских военных до прихода представителей местных правоохранительных органов.

На кадрах видно, что военнослужащий, который представился капитаном, но отказался назвать свое имя, извиняется перед селянами и кому-то по телефону говорит, что местное население мешает передвижению колонны. А люди требуют объяснить, по какому праву российские военные передвигаются вооруженными и открывают стрельбу на территории населенного пункта.

Россия извинилась

В среду министр обороны Армении Давид Тоноян принял временно поверенного РФ в Армении Андрея Иванова, военного и военно-воздушного атташе РФ в Армении генерал-майора Евгения Булавицина и командира дислоцированной в Гюмри российской военной базы Владимира Елканова.

Разговор шел об инциденте с участием российских военных 17 июля возле села Паник, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно пресс-службе, командир базы доложил, как планировались и проводились учения. В частности, согласно докладу полковника Елканова, учения были предусмотрены по заранее согласованной с армянской стороной программе боевой подготовки 102-ой военной базы за 2018 год, о чем командование базы в установленном порядке проинформировало компетентные органы Армении.

Тем не менее, выбирая место для проведения учений, военные не подумали о местном населении, за что российская сторона принесла официальные извинения и заверила, что "впоследствии будет более последовательной при планировании и информировании о мероприятиях за пределами территории базы", говорится в сообщении.

В четверг инцидент в селе Пани́к с участием российских военных прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и посягательством на суверенитет Армении. Считаю, что виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявил Пашинян на заседании правительства.

По словам премьера, в полиции уже готовят материалы по делу, и он надеется, что следствие будет эффективным.

Жертвы халатности

Между тем в соцсетях обсуждение произошедшего только набирает обороты. Некоторые напоминают, что военные из российской военной базы в Гюмри не считаются с местным населением и относятся к нему неуважительно.

В связи с инцидентом вспоминают, как в 2015 году российский военнослужащий Валерий Пермяков расстрелял семью Аветисян - семерых человек, в том числе 9-месячного ребенка.

Были случаи пострадавших среди местных жителей из-за халатности российских военных. Однажды двое детей подорвались на оставленной без присмотра мине, в другом случае из-за стрельбы, открытой пьяными военными, двое жителей Гюмри погибли, 14 получили ранения.

Что можно российским военным

По межгосударственному договору о российской военной базе между Арменией и Россией 1995 года, оружие российскими военными может быть использовано на территории военной базы и на предоставленных базе стрельбищах. Об этом говорится в заявлении общественной организации "Объединение осведомленных граждан".

"Ношение оружия, а тем более применение его военнослужащими 102-й базы на территории села Пани́к является нарушением армяно-российских межгосударственных договоров. Село Пани́к не предоставлено российской базе, проведение на территории села военных учений не может быть согласовано с министерством обороны Армении", - заявили в "Объединении осведомленных граждан".

По армяно-российскому договору о дислоцированной в Гюмри 102-й военной базе, подразделения российской базы о маршрутах своих передвижений должны заранее ставить в известность органы местного самоуправления, полицию и Службу национальной безопасности Армении.