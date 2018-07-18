Добро пожаловать в Мейгалейский период - новую эру в истории планеты

Правообладатель иллюстрации IUGS Image caption "Золотой слой" характеризуется высоким содержанием иридия, принесённого на Землю астероидом, уничтожившим динозаров

В истории Земли появилась новая глава - и все мы в ней живём. Учёные официально классифицировали последние 4200 лет как отдельный геологический период в истории нашей планеты.

Его назвали Мейгалейский период, начало которому положила глобальная засуха, приведшая к гибели сразу нескольких крупных цивилизаций в разных частях планеты. Международная стратиграфическая шкала - знаменитая диаграмма, отображающая геологическую хронологию нашей планеты (такая наверняка висела у вас в школьном кабинете биологии), - теперь будет приведена в соответствие с новой классификацией.

Однако нужно отметить, что в научном сообществе есть некоторые разногласия по поводу нововведения. Некоторые исследователи полагают, что идея Мейгалейского периода, впервые предложенная в одной из научных работ семь лет назад, не получила достаточного обсуждения.

Геологи разделяют историю существования Земли - около 4,6 млрд лет - на временные отрезки. Каждый отрезок начинается с какого-либо крупного события планетарного масштаба - разделения континентов, существенных климатических сдвигов или даже появления нового типа животных или растений.

Мы живем в эпоху голоцена, начавшуюся 11,7 тысячи лет назад - после того как существенное потепление климата привело к окончанию последнего ледникового периода. Но сам голоцен теперь также разделен на несколько геологических периодов Международной комиссией по стратиграфии (ICS).

Именно этот орган является официальным хронографом геологического времени, и именно его эксперты предложили выделить раннюю, среднюю и позднюю фазу голоцена.

Каждой фазе предшествовало существенное изменение климата. Последняя из них - Мейгалейский период - началась 4200 лет назад с великой засухи, катастрофические последствия которой ощущались на протяжении двух веков и нанесли непоправимый урон цивилизациям Египта, Греции, Сирии, Палестины, Месопотамии, долины Инда и долины Янцзы.

Скорее всего, засуху спровоцировало изменение океанических и атмосферных течений.

Правообладатель иллюстрации IUGS Image caption Фрагмент индийского сталагмита, на котором отмечено начало Мейгалейского периода

От остальных периодов геологический шкалы Мейгалейский отличает то, что его начало совпало с глобальным развитием культуры, которое было вызвано теми же климатическими изменениями, говорит профессор геологии Стэнли Финней, генеральный секретарь Международного союза геологических наук, одобрившего предложение ICS.

Средняя фаза голоцена, предшествующая Мейгалейской, получила название Нортгриппской и началась 8300 лет назад с резкого похолодания. Его вызвало быстрое и масштабное таяние ледников на территории современной Канады, в результате чего в Мировой океан попали огромные объемы пресной воды, что изменило морские течения. Первый период голоцена, наступивший после окончания ледникового периода, назван Гренландским.

Чтобы получить отдельную строку в официальной классификации, геологический период должен отражать какое-либо событие, имевшее последствия глобального масштаба и приведшее к образованию нового слоя горной породы.

Одна из самых очевидных границ пролегла на уровне 66 млн лет назад, когда Меловой период сменился Третичным (в современной шкале он включает в себя несколько периодов): осадочные породы разделены слоем с высоким содержанием иридия. Его разнесли разлетевшиеся по всей планете осколки астероида, стеревшего с лица Земли динозавров.

Мейгалейский период отличает присутствие более специфических химических соединений, которые с наибольшей очевидностью можно наблюдать на примере сталагмитовых отложений в пещерах штата Мейгалейя на северо-востоке Индии.

Однако решение разделить голоцен на три подпериода уже вызвало критику со стороны ряда учёных, считающих его преждевременным. Они ставят под сомнение тот факт, что климатические изменение, легшие в основу новой классификации, имели глобальные масштабы.

Кроме того, они озабочены тем, что новая классификация была принята в тот момент, когда идут ожесточенные научные дебаты по поводу того, стоит ли выделить в отдельный период временной отрезок, начавшийся с появлением на планете людей.

Его принято называть антропогеном, но точное определение - откуда именно вести его отсчет и какой "геологический пик" положить в его основу - является предметом многочисленных исследований.

Одной из ключевых работ в этой области руководит профессор географии Университетского колледжа Лондона Марк Маслин, который был удивлен изменением официальной классификации.

"После того как оригинальная работа прошла несколько комиссий, нам внезапно объявляют [о Мейгалейском периоде] и обозначают его на диаграмме. Это официальное решение - мы теперь все живём в новой эпохе. Кто бы мог подумать? Теперь у нас куча новых определений, которые, возможно, противоречат рабочей группе по антропогену и идут вразрез со взглядами большинства учёных, считающих появление людей самым существенным изменением на Земле за последние 10 тысяч лет", - заявил он в интервью Би-би-си.