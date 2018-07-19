Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии

Правообладатель иллюстрации BSIP/Getty Images Image caption Меланома - самый опасный вид рака кожи

Австралийские ученые заявили, что смогли разработать анализ крови, способный на ранней стадии достаточно надежно диагностировать меланому. Анализ, который они назвали первым такого рода в мире, предназначен для распознавания рака кожи до того, как болезнь станет смертельной.

Пока врачи полагаются на осмотр кожного покрова и биопсию, чтобы диагностировать меланому, которая способна развиваться очень быстро.

Исследователи утверждают, что анализ крови дает более точные результаты, чем обычный врачебный осмотр, и может спасти жизнь многим больным.

Тест, разработанный учеными австралийского Университета Эдит Коуэн, распознает меланому по антителам, вырабатывающимся в организме для борьбы с раковыми клетками.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 200 пациентов (половина из них больна раком), меланома верно диагностировалась в 81,5% случаев.

В течение следующих трех лет пройдут клинические испытания, в ходе которых ученые намерены довести этот показатель до 90%.

Исследователи надеются, что этот метод диагностирования получит официальное одобрение в течение пяти лет.

Ранняя диагностика

Злокачественная меланома - самая серьезная форма рака кожи, в основном она вызывается воздействием ультрафиолетового излучения. Часто она начинается с изменения размера, формы и цвета родинки или появления новых.

С распознаванием меланомы у специалистов обычно трудностей не возникает, говорит профессор Мел Зиман, возглавляющая группу австралийских исследователей, но анализ крови поможет поставить более ранний диагноз.

"Иногда при рутинном врачебном осмотре бывает сложно отличить обычную родинку от меланомы в ранней стадии", - сказала она в интервью Би-би-си.

"Анализ крови подходит для случаев, когда человек обращается к врачу с вопросом о том, не является ли появившееся у него на коже пятно меланомой. Врач может взять у пациента этот анализ еще до того, как решит, что тут нужно провести биопсию", - говорит Мел Зиман.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Самый точный диагноз меланомы ставится с помощью биопсии

В ходе исследования было изучено 1627 различных протеинов, и в результате исследователи определили 10 антител, которые лучше других указывают на наличие меланомы.

По словам профессора Зиман, ранняя диагностика меланомы играет решающую роль.

"Если мы удаляем меланому толщиной меньше одного миллиметра, вероятность выживания пациента составляет 98-99%, - говорит она. - Как только она начинает проникать дальше в кожу, этот процент резко падает".

По данным ВОЗ, меланома - основная причина смертей, связанных с раком кожи, и наиболее распространенная форма рака среди молодых людей.

В Австралии, где число таких заболеваний особенно велико, полторы тысячи человек умирают от меланомы каждый год.

Этот анализ не показывает другие формы рака кожи, такие как плоскоклеточная и базально-клеточная карцинома, говорят исследователи.

Врачи уже давно призывают людей внимательно следить за состоянием своих кожных покровов.

"Возможные ошибочные позитивные или негативные результаты этого теста указывают, что мы должны относиться к ним осторожно и сопоставлять их с кожным исследованием, проводимым дерматологом," - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед пресс профессор Родни Синклер, дерматолог Мельбурнского университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале Oncotarget.