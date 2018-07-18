Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк обвечаются в Виндзоре 12 октября

Принцесса Евгения пригласила 1200 человек на свою свадьбу, которая пройдет 12 октября в Виндзорском замке. Оказаться в числе приглашенных сможет любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею.

27-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречается уже семь лет. Они обручились в январе. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия - там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.

Также, как и Гарри с Меган, принцесса Евгения, девятая в линии наследования трона, проедет со своим супругом по Виндзору в карете.

Джек Бруксбэнк - бывший менеджер клуба "Махики" в лондонском районе Мейфэр. Они познакомились на лыжном курорте. "Махики" - дорогой ночной клуб в центре Лондона, рядом с отелем "Ритц" на улице Пикадилли. Название клуба в полинезийской мифологии означает дорогу в подземный мир.

Клуб известен тем, что там часто устраивают вечеринки знаменитости и члены королевской семьи.

Принцесса и официант

Когда Джек познакомился с Евгенией, он работал официантом, но, как пишет газета Daily Telegraph, о мезальянсе речь тут не идет. Жених учился в дорогой и престижной частной школе, происходит из семьи баронетов Бруксбэнк и даже является дальним родственником принцессы Евгении.

Ее мать герцогиня Йоркская - прапрабабушка леди Джулии Коук, дочери Томаса Коука, прапрадеда Джека.

Джек Бруксбэнк сделал предложение принцессе, когда они в январе были в Никарагуа. В живописном месте рядом с вулканом на закате солнца он опустился на колено и попросил руки своей подруги. По его словам, в Евгению он влюбился с первого взгляда и был на седьмом небе от счастья, когда она сказала "да".

Сама принцесса сказала, что предложение руки и сердца было идеальным моментом в ее жизни, хотя и совершенно неожиданным.

Media playback is unsupported on your device Гости церемонии о свадьбе Гарри и Меган

Букингемский дворец уже сообщил, что желающие смогут наблюдать за свадьбой с территории Виндзорского дворца. Чтобы туда попасть, нужно отправить свои данные для лотереи, в которой 8 августа разыграются пригласительные билеты. Обладателем приглашения может стать любой житель Великобритании независимо от гражданства.

Отдельно на свадьбу будут приглашены представители благотворительных организаций, жители города Виндзора, где расположен королевский замок, и дети из школ, в которые ходила принцесса Евгения.

Свадебный сезон

Это будет уже вторая королевская свадьба в 2018 году. Герцог и герцогиня Сассекские, также венчавшиеся в Виндзоре, тоже пригласили на свадьбу 1200 человек.

Эту свадьбу смотрели по телевизору более 13 млн человек. Тысячи человек вышли на улицы Виндзора, чтобы приветствовать молодоженов.

Принцесса Евгения работает директором художественной галереи "Хойзер энд Вирт", она вторая дочь принца Эндрю и герцогини Йоркской. После свадьбы она сохранит свой королевский титул и при желании сможет взять фамилию супруга.