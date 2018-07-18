Работа по возвращению россиянок и их детей с бывших территорий ИГ прекращена

Правообладатель иллюстрации Zubair Bairakov/TASS Image caption Так выглядела встреча женщин и детей в Грозном в сентябре 2017 года

Работа по возвращению российских женщин и детей с территорий Сирии и Ирака, находившихся под контролем запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство", фактически приостановлена. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

В настоящее время не удается вернуть даже 25 малолетних детей, рожденных в России, вывезенных родителями в ИГ и сейчас находящихся в тюрьме в Багдаде, несмотря на наличие всех необходимых документов. "Есть все основания думать, что это упирается именно в спецслужбы, - пояснила Хеда Саратова. - Все документы мы передали, [сенатор от Чечни] Зияд Сабсаби вылетел в Багдад, но его развернули, сказали, что пока нет возможности даже вернуть детей".

Вывоз детей и женщин прекратился еще в конце декабря 2017 года. Парадоксальным образом это совпало с высказыванием президента России в поддержку кампании. Отвечая на вопрос корреспондентки телеканала "Грозный-ТВ", Владимир Путин тогда сказал: "Дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решения о том, чтоб туда уехать. И мы не можем, не имеем права их там бросить".

"После этого выступления работа просто прекратилась", - объясняет Хеда Саратова.

Помимо нескольких десятков россиянок, ожидающих сейчас суда в тюрьме в Ираке, Русской службе Би-би-си известно как минимум о двоих гражданках России с детьми, также побывавших в ИГ, а сейчас живущих в сирийском лагере беженцев Камышлы. Вернуть их на родину пока также невозможно. "Хотя нам представитель сирийского посольства сказал, что нам ваши женщины не нужны, опять все упирается в спецслужбы Российской Федерации", - ранее рассказывала Би-би-си Хеда Саратова.

Вместе с тем число обращений людей, чьи близкие пропали в ИГ, по словам Саратовой, только растет. "У нас есть информация, что из стран Ближнего Востока именно жены боевиков самостоятельно за деньги выезжают как минимум в Турцию, а оттуда могут приезжать в Россию. Было бы целесообразнее их вернуть, чтобы они были под контролем, чтобы проводить профилактические работы", - замечает она.

В среду, 18 июля, состоялась встреча с председателем Совета по правам человека Михаилом Федотовым. По словам Саратовой, он заявил о готовности обсуждать судьбы женщин и детей с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Сам Федотов на вопрос Би-би-си, будет ли он встречаться с Патрушевым, ответил, что надеется "встретиться со всеми людьми, которые могут нам помочь".

"Мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы российские дети смогли вернуться домой", - заявил Би-би-си чиновник. При этом он попросил подчеркнуть, что главным организующим звеном в работе считает уполномоченную по правам детей Анну Кузнецову.

Смотрите расследование Би-би-си о россиянках в иракских тюрьмах: