Правообладатель иллюстрации Victoria Jones/PA Wire Image caption Сэр Клифф Ричард в Высоком суде

Сэр Клифф Ричард, один из самых популярных британских певцов, выиграл иск против Би-би-си и полиции, которых он обвинял в распространении порочащих сведений в связи с репортажем о рейде на его загородный дом в 2014 году.

Судья Высокого суда Джастис Манн вынес приговор, который предусматривает выплату певцу компенсации в размере 210 тысяч фунтов.

В своем иске 77-летний певец, известный как популяризатор рок-н-ролла в Британии, утверждал, что репортаж, переданный в августе 2014 года корреспондентом Би-би-си, являлся серьезным вторжением в его частную жизнь. В репортаже, при съемках которого был задействован вертолет, показывалось, как полицейские выводили Ричарда из дома.

Полиция Южного Йоркшира получила тогда показания некоего неназванного свидетеля, который утверждал, что подвергся сексуальному насилию со стороны сэра Клиффа Ричарда в ходе футбольного матча с участием клуба "Шеффилд Юнайтед" в 1985 году, когда он был ребенком.

В своем вердикте судья Манн заявил, что Би-би-си серьезно нарушила права сэра Клиффа на неприкосновенность частной жизни, пойдя на поводу возможной сенсации. Он отверг доводы Би-би-си о том, что репортаж, в который вошли кадры, снятые с вертолета, был оправдан с точки зрения права на свободу выражения и требований закона о печати.

В вердикте говорится, что подозреваемый в рамках полицейского расследования имеет право на разумное соблюдение неприкосновенности его частной жизни и что, хотя факт проведения такого расследования в отношении сэра Клиффа Ричарда мог представлять интерес для любителей слухов и сенсаций, он не имел какого-либо интереса для общества в целом.

Суд постановил, что сэр Клифф получит 190 тысяч фунтов и еще 20 тысяч за моральный ущерб в связи с тем, что Би-би-си представила позднее репортаж о рейде полиции на его дом на конкурс лучших документальных телепрограмм.

Би-би-си заплатит 65% из 190 тысяч, а полиция Южного Йоркшира, которая провела рейд, заплатит остальные 35%. Ранее полиция Южного Йоркшира согласилась выплатить сэру Клиффу 400 тысяч фунтов в рамках договоренности по иску, который он подал против нее.

"Мы могли бы сделать по-другому"

После вынесения приговора Высоким судом в Лондоне директор службы новостей и текущих событий Би-би-си Фрэн Ансуорт принесла публичные извинения сэру Клиффу Ричарду, сказав, в частности: "Оглядываясь назад, мы должны признать, что в этой истории есть вещи, которые мы могли бы сделать по-другому".

Правообладатель иллюстрации Victoria Jones/PA Wire Image caption Глава новостной службы Би-би-си Фрэн Ансуорт: Мы сожалеем, но речь идет о принципе права журналистов на свободу выражения

Однако она отметила, что в данном случае приговор затронул важный принцип работы средств массовой информации, причем не только Би-би-си.

"Если вердикт суда будет подтвержден более высокими инстанциями, он изменит порядок и процедуры работы журналистов, которые сообщают об уголовных делах и полицейских расследованиях", - сказала Ансуорт.

По сути дела, этот вердикт сделает незаконным разглашение имен лиц, в отношении которых ведется расследование, если полиция не сделает это первой. Она выразила сомнение, что это будет отвечать интересам общества.

Би-би-си подтвердила, что намерена обжаловать приговор Высокого суда в суде следующей инстанции.

Правообладатель иллюстрации Victoria Jones/PA Wire Image caption Поклонницы сэр Клиффа ждали оглашения приговора у здания суда в Лондоне

По словам друзей сэра Клиффа, за последние два года он потратил около 4 миллионов фунтов на ведение процесса против полиции и Би-би-си.

Выступая с объявлением вердикта, судья отметил, что потребуются дополнительные слушания с целью определения размера дальнейших компенсаций в связи с тем, что певец заявил о том, что его профессиональная деятельность серьезно пострадала в результате публикации Би-би-си.

По его словам, до августа 2014 года он постоянно работал и выпускал новые альбомы каждые полтора года, а также выступал с концертами. После публикации Би-би-си он на два года оказался фактически неприкасаемым в творческом отношении и был вынужден прекратить работу.

Никаких обвинений Клиффу Ричарду в итоге предъявлено не было.