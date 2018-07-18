"Российского агента" Марию Бутину подозревают в связях с ФСБ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мария Бутина, 2013 год

Вашингтонская федеральная прокуратура предъявила Марии Бутиной, арестованной ФБР в минувшее воскресенье, дополнительное обвинение и попросила суд не выпускать 29-летнюю россиянку под залог. Бутина вину не признает, но суд счел, что отпускать ее на свободу нельзя.

В первоначальном обвинительном документе, обнародованном в понедельник, 16 июля, Бутиной инкриминировался преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте. За это нарушение теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, хотя на практике приговоры обычно куда мягче.

Прокуратура утверждает, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий «русский чиновник». Под этим обозначением скрывается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

Во вторник прокуратура также обвинила уроженку Барнаула в работе в США незарегистрированным иностранным агентом, а не только преступный сговор с этой целью. Ее потенциальный срок за счет новых обвинений удваивается.

В среду утром обвинение направило судье 12-страничное ходатайство, в котором оно просит не освобождать россиянку под залог на том основании, что она может покинуть пределы американской юрисдикции.

В этом документе утверждается, что ФБР выявило связи Бутиной с ФСБ, и что она собиралась покинуть свою вашингтонскую квартиру, в которой якобы проживала с человеком, обозначенном в документах как "Американец № 1". Это активист Республиканкой партии из Южной Дакоты Пол Эриксон, который по делу не проходит. Это может означать, что он пошел на сотрудничество со следствием.

Тайная российская операция

Как пишет суду вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон, Бутина привлечена к суду за ее роль в тайной российской операции с целью влияния на американскую политику, в которой также якобы участовал "русский чиновник", то есть Торшин.

Бутина, утверждает Кенерсон, "не только обладает прочными связями со своей страной (у которой нет с США договора о выдаче), но и фактически работает на российское правительство». Наружное наблюдение ФБР установило в последние дни, что "Бутина имела доступ к финансовым средствам и намерение перевести деньги за пределы США".

Самой тесной связью Бутиной с США является "американец № 1", то есть Эриксон, с которым она "сожительствует", говорится в материалах прокуратуры, но "она, похоже, рассматривает эти отношения просто как необходимый аспект ее деятельности".

"Все известные личные связи Бутиной, помимо тех американцев, которых она пыталась использовать и подвергнуть своему влиянию, находятся в Российской Федерации", - пишет прокуртура, доказывая, что россиянку не следует выпускать до суда под залог.

Ее контракт на аренду квартиры в округе Колумбия истекает 31 июля. При аресте Бутиной 15 июля в квартире были обнаружены коробки с упакованными вещами, что лишь подтвердило ее намерение куда-то переехать.

Прокуратура намекает, что арестанка собиралась улететь на родину, хотя у Washington Post есть сведения, что она планировала отправиться в Южную Дакоту, где Эриксон в прошлом организовал ей ряд публичных выступлений.

Разрабатывая Бутину, ФБР провело несколько обысков, в том числе ее жилища, а также проверило содержимое ноутбука и айфона, и обнаружило признаки того, что "в ходе своей командировки в США Бутина поддерживала связи с официальными лицами, которые, видимо, были российскими разведчиками".

В частности, у нее был список контактов лиц, работающих в ФСБ. Например, ее "электронный список контактов содержал почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ". Что это за аккаунт, не уточняется.