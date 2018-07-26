Взятка за Итальянца. Полковник Ламонов получил пять лет строгого режима
Бывший замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятке за освобождение человека, близкого к криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой).
Кроме того, как передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си, суд назначил Ламонову штраф в 32 млн рублей, он также лишен звания полковника юстиции.
Судья Андрей Суворов признал бывшего высокопоставленного офицера СКР виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он стал вторым осужденным по громкому делу о взятке за освобождение соратника Калашова Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.
Ламонов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке - без вызова свидетелей и исследования в суде доказательств по делу. После оглашения приговора Ламонов заявил, что будет обжаловать его.
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Ламонов был задержан летом 2016 года вместе со своим начальником Михаилом Максименко и замначальника московского управления СКР Денисом Никандровым.
По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР вступили в сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, и получили от него взятку за смягчение обвинения его подручному Андрею Кочуйкову (Итальянцу), арестованному после перестрелки у московского ресторана Elements в 2015 году.
Впоследствии Никандров и Ламонов пошли на сделку со следствием и их дела были выделены в отдельное производство. Максименко, которого СМИ называли личным телохранителем главы СКР Александра Бастрыкина, не признал вину и получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 м рублей.
В понедельник, 16 июля, в Москве был задержан бывший начальник Никандрова - генерал Александр Дрыманов, возглавлявший московское управление СКР. Его фамилия также неоднократно всплывала в деле о взятке за Итальянца, однако долгое время ему удавалось сохранить за собой статус свидетеля.
17 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова на два месяца по обвинению в коррупции.
Перестрелка у ресторана Elements
Перестрелка, после которой был задержан Кочуйков, произошла 14 декабря 2015 года на Рочдельской улице в Москве.
Ее причиной послужил конфликт между собственницей ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой.
Ким якобы осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить. Тогда в ресторан приехали люди Захария Калашова во главе с Кочуйковым, которые стали требовать с хозяйки кафе 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.
Ким обратилась за помощью к своему адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета.
Буданцеву предъявили обвинение в убийстве, но затем переквалифицировали статью на превышение допустимых пределов самообороны.
Калашов и его люди, участвовавшие в разборке на Рочдельской, были задержаны по обвинению в вымогательстве.
Роль Ламонова
По версии следствия (коррупцию в СКР расследует ФСБ), за содействие в освобождении Итальянца высокопоставленные сотрудники СКР получили две особо крупные взятки.
Согласно материалам дела, первая (в размере 500 тыс. евро) была передана основателем сети ресторанов "Якитория" Олегом Шейхаметовым и через несколько посредников, включая Ламонова, дошла до Максименко. Вторую, переданную при посредничестве предпринимателя Дмитрия Смычковского, поделили между собой руководители московского управления СКР Дрыманов и Никандров, а также глава управления по ЦАО Алексей Крамаренко.
Бывший глава управления собственной безопасности СКР Максименко, на которого дал показания Ламонов, на суде подчеркивал, что ни у него, ни у его подчиненных не было процессуальных полномочий для переквалификации уголовных дел. По словам Максименко, другие подозреваемые оговорили его под давлением ФСБ.
На одном из заседаний Максименко рассказал, что его заместитель Ламонов как-то упомянул, что "некие люди интересуются" делом Итальянца, на что он посоветовал ему "не лезть в эту историю, так как могут быть пересечения интересов с ФСБ".
Спустя некоторое время Ламонов якобы признался Максименко, что все-таки получил деньги за Итальянца и они лежат у него в сейфе. По словам Максименко, войти в долю Ламонов ему не предлагал, а сам он не стал сразу реагировать на его откровения, но затем потребовал деньги вернуть.
"Я сказал ему извиниться перед этими людьми, сообщив, что решение таких вопросов не в его компетенции. В противном случае я пообещал доложить о ситуации Александру Бастрыкину и сказал, что его ждет в этом случае минимум увольнение", - цитировал Максименко "Коммерсант".
Через несколько дней, по словам Максименко, Ламонов сообщил ему, что вернул деньги. Максименко признался, что решил не говорить о произошедшем Бастрыкину, поскольку ему "было жалко" своего подчиненного.
Ламонов, выступая на процессе над Максименко как свидетель обвинения, рассказал, что узнал, что кто-то "пытается разрешить ситуацию об изменении меры пресечения Кочуйкову", и рассказал об этом начальнику.
В апреле 2016 года Ламонов, по собственному признанию, получил 500 тыс. долларов от одного из посредников - своего бывшего подчиненного Дениса Богородецкого.
"Когда я довел до Максименко информацию о том, что школьный друг Кочуйкова готов заплатить за переквалификацию 300 тыс. долларов, он никак не отреагировал. Я потом встретился с Богородецким, мы посидели, подумали и приняли решение, что нужно увеличить сумму до 500 тыс. долларов", - рассказал Ламонов.
При этом Ламонов заявил, что за эти деньги сообщники "ничего делать не собирались", поскольку знали, что решение о переквалификации дела в отношении Кочуйкова уже принято в московском управлении СКР. По этой же причине Ламонов не думал об этих деньгах как о взятке.
Ламонов сообщил, что привез 400 тыс. долларов в коробке из-под обуви Максименко домой, а 100 тысяч оставил себе, чтобы потом разделить с Богородецким и Суржиковым. При этом при обыске дома у Максименко деньги найти так и не удалось.