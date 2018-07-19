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Основатель центра "Трансперенси Интернешнл - Р" Елена Панфилова заявила, что увольняется из Высшей школы экономики в связи с "институционально-этической коллизией".

Сайт лаборатории, которой заведовала Панфилова, в настоящее время недоступен, а "Трансперенси Интернешнл - Р" объявила о прекращении сотрудничества с ВШЭ.

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко связался с Еленой Панфиловой, чтобы узнать, с чем связано ее увольнение.

Би-би-си: Что все-таки произошло?

Елена Панфилова: У руководства университета нарастала нервозность в отношении некоторых наших проектов.

Би-би-си: С вашими публичными выступлениями эта нервозность связана?

Е.П.: С тем, что я говорила публично, вообще не связано.

Би-би-си: Связано ли недовольство руководства с тем, что вы работали в "Трансперенси Интернешнл" (Панфилова возглавляла российское отделение антикоррупционной организации, была вице-президентом Transparency International)?

Е.П.: "Трансперенси" - отчасти краеугольный камень. Среди проектов, которые вызывали нервозность - "Декларатор" (созданная в 2011 году и постоянно пополняемая база деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц: депутатов, чиновников, судей, представителей региональной и муниципальной власти, иных органов, госкорпораций и госкомпании - Би-би-си).

Я расстраивалась, когда выдающийся проект вызывал неадекватную реакцию.

Би-би-си: "Декларатор" - это же проект "Трансперенси", почему пострадала лаборатория ВШЭ?

Е.П.: Лаборатория появилась в 2008-2009 году, чтобы студенты "Вышки" могли работать над чем-то реальным под руководством специалистов "Трансперенси". Перерубить эту пуповину невозможно, у "Трансперенси" есть знания, у ВШЭ - студенты. В последние два года стала появляться нервозность, сейчас она доросла до критического уровня.

Би-би-си: Вы в конце своего поста в "Фейсбуке" написали о проблемах с сайтом лаборатории, что случилось?

Е.П.: Как только мое заявление об уходе подписали, сайт лаборатории исчез. И вот это очень бесит, там все наработки за последние 10 лет. Сказали, что упали какие-то домены, но прошла неделя и, видимо, не поправляется.

Би-би-си: Кого все-таки так нервировала лаборатория и ваше руководство ею? Есть ли здесь связь с наблюдательным советом университета и его руководителем (набсовет НИУ ВШЭ возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко - Би-би-си)

Е.П.: К Вышке никаких претензий нет. Наблюдательный совет тут ни при чем. Проблема, условно говоря, с одним-двумя людьми.

Би-би-си: Что теперь будет с лабораторией?

Е.П.: Я бы хотела, чтобы лаборатория сохранилась, но уверена, что она уже будет другой. Я призываю всех доделать хотя бы незаконченные проекты. У нас же есть программный план, я надеюсь, что программа не пострадает.

Би-би-си: Вы старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Останетесь ли на этой должности?

Е.П.: Нет. Ну как вы себе это представляете. Невозможно ходить мимо собственной лаборатории и читать курсы по тому, что в ней было сделано. Я не отказываюсь учить студентов. Найдем способ по-другому учить теперь. Придумаем чего-нибудь.

"Нынешний этап развития российской государственности"

О своем увольнении Панфилова сообщила в "Фейсбуке". "Про повод, в силу которого я ухожу, ничего писать не буду: он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных", - написала она.

Центр "Трансперенси Интернешнл - Р" уже заявил, что прекращает методическую и информационную поддержку Проектно-учебной лаборатории Антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, которой заведовала Панфилова.

"Нынешний этап развития российской государственности не оставляет простора для продолжения нашего сотрудничества", - говорится в заявлении центра.

Сайт проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики в настоящее время недоступен.

Начальник управления ВШЭ по связям с общественностью Вадим Воробьев сообщил Интерфаксу, что лаборатория антикоррупционной политики продолжит работу. Русской службе Би-би-си он уточнил, что знает о написанном Панфиловой заявлении об увольнении, но не знает о каких-либо конфликтах. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на звонки Би-би-си не ответил.

Гендиректор "Трансперенси Интернешнл- Россия" Илья Шуманов в разговоре с Би-би-си связал случившееся с тем, что у "Трансперенси" и лаборатории есть совместные проекты.

"Они очень острые и выпадают за общую рамку функционирования НИУ ВШЭ несмотря на то, что они направлены на снижение коррупционных последствий и предотвращение коррупционных рисков. Это "Декларатор", это "Сексторшн", связанный с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме", - пояснил он.

Панфилова основала российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International и с 2000 по 2014 год возглавляла "Трансперенси Интернешнл - Россия". В 2014 - 2017 годах она занимала пост вице-президента Transparency International.

В НИУ ВШЭ Панфилова работала с 2009 года. Она читала учебные курсы "Основы антикоррупционной политики" и "Стратегии противодействия коррупции". Студенты пять раз выбирали ее лучшим преподавателем (в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 годах).