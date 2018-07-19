Фактчек: в жару британцы совершают больше преступлений - правда или нет?

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В британскую полицию в эти дни поступает рекордное количество звонков. Это связывают с установившейся в последние несколько недель непривычно жаркой для Великобритании погодой.

"Причина резкого увеличения числа вызовов - в совпавших по времени чемпионате мира по футболу, жаре и чрезмерном употреблении алкоголя", - сообщили в полиции графства Уэст-Мидлендс. В полиции Северного Йоркшира согласились с тем, что жара - один из факторов, отметив, что больше всего звонков приходится на выходные, когда люди проводят время на воздухе и выпивают на солнцепеке.

Статистика полиции Лондона наиболее детальна, и из нее можно сделать вывод о связи между жарой и уровнем преступности.

В период с апреля 2010 года по июнь 2018 года количество насильственных преступлений оказывалось в среднем на 14% выше в те дни, когда температура воздуха поднималась выше 20 градусов, чем когда она опускалась ниже 10 градусов. При этом было зафиксировано на 16% больше случаев агрессивного поведения и преступлений, связанных с незаконным владением оружием.

В 1992 году было проведено исследование, показавшее, что в Англии и Уэльсе вне зависимости от времени года наблюдается устойчивая связь между температурой воздуха и преступлениями против личности и собственности.

Исследование, проведенное в Дрексельском университете и охватывавшее статистику преступности в американской Филадельфии за 10 лет, показало, что уровень преступности увеличивался не только в более теплые месяцы, но и в аномально теплые зимние дни. Такую же закономерность наблюдали в отношении насильственных преступлений в Кливленде, Миннеаполисе и Далласе.

В Мексике провели исследование, взяв за основу статистику за 16 лет, и вывели такую корреляцию: росту температуры на 1 градус соответствовал рост уровня преступности на 1,3%. В те дни, когда температура превышала 32 градуса, сообщений о преступлениях приходило на треть больше, чем в дни с температурой ниже 10 градусов.

Исследователи пришли к выводу, что две трети преступлений не произошли бы при прохладной погоде.

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Некоторые исследователи замечали, что преступность растет вместе с температурой лишь до определенного уровня, а затем рост сменяется падением, потому что становится слишком жарко, но это спорно.

Так или иначе, существует много аргументов в пользу связи между жарой и уровнем преступности, но почему же это происходит? Эксперты выделяют две категории причин:

Воздействие жары на поведение людей

Возникновение более "благоприятных" возможностей для совершения преступлений

Жара - это раздражитель, и дискомфорт, который она вызывает, делает людей более вспыльчивыми.

Исследователь из Калифорнийского университета провел анализ эмоциональной окраски миллиарда сообщений в "Твиттере", содержавших геометки, и сопоставил их с данными о погоде. Выяснилось, что пользователи были более счастливы при температуре в диапазоне 15-20 градусов, нежели при температуре 27-32 градусов. Это сравнимо с тем, как в среднем жители США чувствуют себя в воскресенье и понедельник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беспорядки также чаще случаются в жару, но в 2011 году в Лондоне они разгорелись в самый холодный август за 20 лет

Но если причина только в дискомфорте, то почему роста преступности не происходит в периоды сильного холода?

Некоторые ученые выдвигали гипотезу, что жара провоцирует человека на определенные психологические реакции, которые вызывают злость и нетерпимость. Есть исследования, которые связывают жару с ухудшением когнитивных функций, учащением сердцебиения, ростом производства тестостерона и даже восприятием времени - при высокой температуре кажется, что оно течет медленнее, чем обычно.

Тем не менее, остается неясным, можно ли делать однозначный вывод о существовании зависимости между этими обстоятельствами и уровнем преступности. Другое - возможно, более убедительное - объяснение заключается в том, что перемена погоды открывает больше возможностей для совершения преступлений.

Если количество преступлений против личности в жару увеличивается, то преступлений других типов, наоборот, фиксируется меньше. Статистика лондонской полиции показывает, что квартирных краж при температуре выше 20 градусов становится на 20% меньше, чем при температуре ниже 10 градусов.

Те же самые факторы - более людно, более продолжительный световой день - одновременно провоцируют насильственные преступления, но отпугивают воров и уличных грабителей. В начале прошедшей зимы в лондонской полиции напомнили, что дома, в которых по вечерам дольше не включают свет, более уязвимы для краж в холодное время года.

Когда погода хорошая, больше людей устремляются в общественные места, что повышает и вероятность конфликтов между ними. Об этом же свидетельствует и скачки уровня преступности в аномально теплые дни зимой.